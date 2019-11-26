В современных демографических условиях вопрос сохранения здоровья населения можно считать самым актуальным. На решение именно этой задачи направлен Международный проект «Здоровые города», который был предложен Всемирной организацией здравоохранения в 1986 году и является средством для внедрения стратегии Организации Объединенных Наций «Здоровье для всех». Смолевичи стали участником такого проекта.

Объектом регулирования проекта «Смолевичи – здоровый город» является уровень состояния здоровья населения города. Мероприятия проекта направлены на создание условий к формированию у населения потребностей и мотиваций на профилактику заболеваний, ведение здорового образа жизни, приводящих к снижению заболеваемости, смертности от управляемых причин и стабилизации ожидаемой продолжительности жизни.

Улучшить здоровье людей можно лишь в случае целенаправленных и скоординированных действий практически всех секторов и ведомств. Межведомственное взаимодействие будет осуществлять организационный комитет в составе специалистов, занимающихся вопросами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, идеологии, социальной защиты. Контроль за реализацией проекта осуществляет Смолевичский райисполком.

Большая роль в оздоровлении города отводится и самим смолевичанам. Их мнения по различным вопросам городской жизни будет обязательно приниматься во внимание.

Можно считать, что проект работает, если город – жилье, школы, рабочие места, места отдыха и т.д. – становятся более здоровой средой обитания. Другими словами, «здоровый город» – это образ жизни его жителей.

Поэтому так важно, чтобы никто не оказался безучастным и внес свою лепту в сохранение и укрепление своего и как итог – общественного здоровья.

П.ГОЛУБОВИЧ, главный врач ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».