В осенне-зимний период увеличивается продолжительность темного времени суток. Вместе с этим растет и беспокойство родителей за безопасность своих детей на дороге. Вечером сложнее заметить пешехода, пересекающего проезжую часть дороги. Данной проблемой обеспокоены и сами водители. Плохое освещение улиц усугубляет данную ситуацию. Школьники и маленькие дети, как правило, очень активны на улице и могут появиться на дороге неожиданно для приближающихся машин, чем подвергают себя и других людей опасности.

Одним из самых простых и доступных способов привлечь внимание водителей к пешеходам, в частности к детям, являются светоотражающие наклейки, значки, брелоки. Согласно программе повышения безопасности детей на дороге, каждому родителю рекомендуется обеспечить своего ребенка данными предметами. Яркий и красочный значок со светоотражателем станет не только веселым украшением любого рюкзака, сумки, верхней одежды ребенка, но и будет привлекать внимание водителя к пешеходу, пересекающему дорогу. Структура значка позволяет заметить пешехода на дороге на расстоянии более чем 300 м. Пешеход со светоотражателем снижает вероятность ДТП в

6,5 раз. Вышеперечисленные предметы безопасности выполнены в ярком, веселом стиле и понравятся любому школьнику. Ребенок будет рад получить в подарок такой сувенир, а родители смогут быть спокойны за безопасность своего ребенка в темное время суток.

Берегите себя и своих близких!

Т.В. КАСПЕРОВИЧ, специалист по социальной работе отделения первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ «СТЦОН».