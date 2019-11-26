Будакошелевщина отмечает 76-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
Фото Ольги Черняковой
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Фоторепортаж: Будакошелевщина отмечает 76-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (обновляется)
27.11.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Будакошелевщина отмечает 76-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
Фото Ольги Черняковой
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Фоторепортаж: Будакошелевщина отмечает 76-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (обновляется)
Будакошелевщина отмечает 76-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков ...
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