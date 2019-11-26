Горецкая ГАИ проверит «лысую» резину

Источник материала: Горецкий вестник

Госавтоинспекция проводит акцию «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!». Задача — проверить, все ли автомобилисты успели «переобуться» к зиме.







«При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами», — напомнил старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков.

Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». Кроме того необходимо, чтобы глубина остаточного рисунка протектора зимних шин была более 4 мм.

За несоблюдение требований ПДД предусмотрена административная ответственность. В первый раз водитель заплатит до одной базовой величины – 25,5 рубля. При повторном нарушении в течение года размер штрафа возрастет: от двух до пяти базовых величин – от 51 до 127,5 рубля.