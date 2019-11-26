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Кавээнщики из гимназии стали лучшими в районе

27.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Команда «NEXT» из гимназии №1 победила в районном конкурсе КВН «Юные спасатели шутят» и отправится на областной этап соревнований. Второе место заняла СШ №2, «бронза» —  у школьников из Гор.

 

Кавээнщики из гимназии стали лучшими в районе
Команда КВН из гимназии №1. Участники конкурса самостоятельно готовили костюмы, реквизит и музыкальное сопровождение. Фото – vk.com/gorki2000

 

Организаторами конкурса выступили Горецкий РОЧС, отдел по образованию и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.


 
 
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  Команда «NEXT» из гимназии №1 победила в районном конкурсе КВН «Юные спасатели шутят» и отправится на областной этап соревнований. Второе место заняла СШ №2,...
 
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