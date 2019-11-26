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Кавээнщики из гимназии стали лучшими в районе
27.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Команда «NEXT» из гимназии №1 победила в районном конкурсе КВН «Юные спасатели шутят» и отправится на областной этап соревнований. Второе место заняла СШ №2, «бронза» — у школьников из Гор.
Организаторами конкурса выступили Горецкий РОЧС, отдел по образованию и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.
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Команда «NEXT» из гимназии №1 победила в районном конкурсе КВН «Юные спасатели шутят» и отправится на областной этап соревнований. Второе место заняла СШ №2,...
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