Кавээнщики из гимназии стали лучшими в районе

Источник материала: Горецкий вестник

Команда «NEXT» из гимназии №1 победила в районном конкурсе КВН «Юные спасатели шутят» и отправится на областной этап соревнований. Второе место заняла СШ №2, «бронза» — у школьников из Гор.







Организаторами конкурса выступили Горецкий РОЧС, отдел по образованию и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.