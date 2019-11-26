В шахте «Беларуськалия» горела доставочная машина

Источник материала: Слуцк Город





На предприятии «Беларуськалий» Солигорского района 26 ноября загорелась доставочная машина на глубине 440 метров. Люди не пострадали, сообщает МЛЫН.BY.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала, что подразделения спасателей к ликвидации этой чрезвычайной ситуации не привлекались.

По информации пресс-службы МЧС, в службу спасения в 6:21 из «Беларуськалия» поступило сообщение о том, что в шахте четвертого рудоуправления на глубине 440 метров загорелась доставочная машина МД-12.

Работники военизированного горноспасательного отряда предприятия потушили огонь и вывели на поверхность 94 человека. Никто не пострадал.

В результате возгорания уничтожено переднее левое колесо машины, повреждена ее топливная система.

Добычу руды на месте происшествия приостановили. Производственный процесс продолжился в 16:35 после того как в шахте нормализовали температурный и газовый режим.

Причина возгорания устанавливается.

Slutsk-Gorod.by