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При загрузке вагона в Слуцке обнаружили 1 400 000 контрабандных сигарет
27.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В среду, 26 ноября, рабочие случайно обнаружили контрабанду в полувагонах, которые в Слуцке должны были грузить щепом.
По словам очевидцев, в то время, когда погрузчик «Амкодор» загружал полувагоны, рабочие товарной станции решили забраться сверху и утрамбовать щеп. К их удивлению, на дне вагона стояли коробки с сигаретами. Грузчики незамедлительно вызвали милицию.
В ОБЭП Слуцкого РОВД подтвердили факт обнаружения сигарет: «На товарной станции "Слуцк" два вагона загружались щепой, при загрузке работниками было обнаружено 140 коробок сигарет "Фэст", в каждой коробке по 10 000 сигарет. Куда планировалось переправить сигареты дальше, пока неизвестно».
По данному факту проводится проверка.
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По словам очевидцев, в то время, когда погрузчик «Амкодор» загружал полувагоны, рабочие товарной станции решили забраться сверху и утрамбовать щеп. К их удивлению,...
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