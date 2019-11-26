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В Молодечно начали устанавливать новогоднюю ёлку, в Слуцке планируется 9 декабря
27.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Минская область начинает подготовку к Новому году. Составлен предварительный план установки елок на центральных площадях городов. Об этом
Первыми новогоднюю красавицу начали устанавливать в Молодечно — 27 ноября. До 14 декабря ее полностью украсят. К этой же дате главный символ зимнего праздника появится во всех микрорайонах города.
Правда, Молодечно может опередить Борисов. Крупнейший город Минщины планирует установить главную ель до 3 декабря.
5 декабря зеленая красавица появится в Любани и Узде.
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В каждом городе будет своя изюминка, которую местные власти пока держат в тайне. Ясно одно — везде постараются создать праздничное настроение жителям и гостям Минщины.
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Минская область начинает подготовку к Новому году. Составлен предварительный план установки елок на центральных площадях городов. Об этом сообщает МЛЫН.BY.
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