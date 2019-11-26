В Молодечно начали устанавливать новогоднюю ёлку, в Слуцке планируется 9 декабря

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В Молодечно сегодня началась установка новогодней ёлки. Фото: Kraj.by Вконтакте

Минская область начинает подготовку к Новому году. Составлен предварительный план установки елок на центральных площадях городов. Об этом сообщает МЛЫН.BY.

Первыми новогоднюю красавицу начали устанавливать в Молодечно — 27 ноября. До 14 декабря ее полностью украсят. К этой же дате главный символ зимнего праздника появится во всех микрорайонах города.

Правда, Молодечно может опередить Борисов. Крупнейший город Минщины планирует установить главную ель до 3 декабря.

5 декабря зеленая красавица появится в Любани и Узде.

Далее:

9 декабря — Слуцк;

10 декабря — Воложин;

12 декабря — Копыль, Крупки;

15 декабря — Червень, Мядель, Марьина Горка, Столбцы, Несвиж, Логойск, Березино, Старые Дороги, Жодино;

16 декабря — Солигорск;

17 декабря — Смолевичи;

18 декабря — Дзержинск;

20 декабря — Клецк;

22 декабря — Вилейка.

В каждом городе будет своя изюминка, которую местные власти пока держат в тайне. Ясно одно — везде постараются создать праздничное настроение жителям и гостям Минщины.