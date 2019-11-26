27 ноября на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара

Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 26.11.2019 до 6-00 27.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара (в г. Барановичи и г. Бресте, Барановичском и Столинском районах). Огнем повреждено 4 строения.

фото - иллюстрация, из архива сайт, 2010 г.

В Барановичский ГРОЧС поступило заявление о пожаре, произошедшем 25.11.2019 года в г. Барановичи, ул. Наконечникова, в многоквартирном 9-этажном жилом доме, в квартире, принадлежащей пенсионерке 1937 г.р. Огнем поврежден холодильник, закопчены стены и потолок в помещении кухни. Причина пожара устанавливается.

В аг. Вольно Барановичского района на ул. Советской произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем гр-ну 1963 г.р. Огнем повреждены перекрытие, внутренняя перегородка и имущество. Причина пожара устанавливается.

В г. Бресте на ул. Краснознаменной произошел пожар в передвижной вагон-бытовке, размерами 2х4 м. Огнем повреждены кровля на площади 4 кв.м, перекрытие и стена на площади 0,5 кв.м. Причина пожара устанавливается.

В аг. Белоуша Столинского района на ул. Ленина произошел пожар в деревянном нежилом доме, принадлежащем гр-ке 1971 г.р. Огнем уничтожена кровля на площади 5 кв.м, повреждены перекрытие, стены и внутренняя отделка. Причина пожара устанавливается.