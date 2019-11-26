Спасатели Бреста показали жуткие кадры последствий курения после пожаров

Источник материала: Виртуальный Брест

За 11 месяцев 2019 года на территории города зарегистрировано 78 пожаров, что на 11 пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2018 – 89). От пожаров и его опасных факторов погибло 4 человека (2018 – 6). Огнем уничтожено 2 строения, 2 единицы техники, повреждено 30 строений, 10 единиц техники.

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На пожарах спасено 10 человек.

Причины пожаров по городу Бресту неизменны. По–прежнему лидирующую позицию занимают факты неосторожного обращения с огнем (35 пожаров). Виновниками чрезвычайных ситуаций зачастую являются любители выпить и покурить.

Сотрудники МЧС города Бреста констатируют: к сожалению, чужие ошибки ничему не учат многих граждан. Употребив спиртное, беспечные брестчане закуривают в постели, что приводит к плачевным последствиям: серьёзным ожогам и даже гибели. И те и другие случаи имеют место в областном центре.

«Уснул с непотушенной сигаретой» - именно так называют главную причину пожаров представители трудовых коллективов города, когда сотрудник МЧС наносит профилактический визит на предприятие или в организацию. Знают многие – осознают серьёзность и масштаб проблемы не все. Оттого и неутешительные цифры статистики.

Казалось бы, что может быть проще: потушил сигарету и спокойно лег спать? Или таким поведением отличаются лишь любители выпить?

Температура горения табака высокая: свыше 380 градусов. Наибольший риск возгорания возникает, если курить в постели на сухих хлопковых или шелковых простынях. Если постельное белье синтетическое, оно сначала тлеет, плавится и обугливается. Это довольно длительный процесс. Если человек трезв, он сразу проснется от едкого запаха дыма. Но если курильщик пьян, он едва ли что-то заметит — и ситуация закончится плачевно.

«Сигаретный» пожар крайне опасен – для виновника в первую очередь. Чтобы убить задремавшего по причине алкогольного опьянения человека, не нужно полыхающее пламя. Сценарий прост и одинаков практически всегда: человек засыпает с сигаретой, его подушка и матрас начинают тлеть — всего этого абсолютно достаточно, чтобы человек задохнулся. Задремавший человек, особенно если он заснул в состоянии опьянения, не может чувствовать запаха дыма и умирает, задохнувшись продуктами горения.

Тлеющий табачный лист — это, по сути, источник открытого огня. Падая из рук задремавшего курильщика, он не встречает никаких преград для дальнейшего возгорания и перекидывается на простыни и подушки. Когда курение – это привычка, курильщик вообще не воспринимает тлеющую сигарету как возможный источник возникновения пожара.

Сотрудники МЧС Бреста отмечают: над каждым человеком невозможно установить надзорный орган — культура безопасности зависит от каждого гражданина в отдельности, от степени его ответственности за себя и своих близких.

Самое ценное для человека – это его жизнь, сотрудники Брестского городского отдела по ЧС призывают задуматься об опасности курения и употребления алкоголя, ведь это приводит к тяжелым, зачастую необратимым последствиям. Не прожигайте свою жизнь зря!