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Будет ли 31 декабря выходным? Совмин: «Пока информации нет»

27.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вопрос, который мучает белорусов уже второй месяц, до сих пор не закрыт. В октябре неравнодушные создали петицию: нужны выходные 31 декабря и 2 января. Без переносов. Три недели назад премьер-министр Сергей Румас обещал изучить вопрос. Onliner спросил в пресс-службе Совмина, как продвигается изучение.

Будет ли 31 декабря выходным? Совмин: «Пока информации нет»

— Я до сих пор не понимаю, почему 31 декабря просят выходной, мне нужно лучше вникнуть, — заметил в начале ноября Румас. — Про 2-е я больше понимаю: одного дня мало. А вот про 31-е почему?

— Поехать в гости, приготовиться, — объяснили журналисты.

— Хорошо, я обещаю, что я изучу этот вопрос, — отметил премьер-министр. — Я посмотрю эту петицию. Правительство выходило с инициативной, чтобы сделать выходной 2 января, а про 31-е никто не говорил. Я и не думал, что это такая большая проблема.

Сегодня в пресс-службе Совета министров Onliner уточнил, есть ли решение от премьер-министра.

— Пока никакой информации нет, — ответили на том конце провода.

Напомним, в октябре на сайте petitions.by появилось предновогоднее обращение к Совмину и Минтруда. Белорусы хотят отдыхать три дня подряд — с 31 декабря по 2 января. И не отрабатывать за это по субботам.

Текст петиции выглядит так: «Мы, нижеподписавшиеся, очень убедительно просим отменить принятое Постановление от 09.10.2019 №688 „О переносе рабочих дней в 2020 году“. И в этой связи просим установить 31 декабря и 1, 2 января (начиная с 2019 и 2020 года и в последующие годы) полноценными выходными днями на государственном уровне, без переносов на другие дни. Данные изменения, полагаем, очень положительно скажутся как на отдыхе граждан Республики Беларусь, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и иных)».

На данный момент обращение подписали почти 16 тысяч человек.

 
 
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  Вопрос, который мучает белорусов уже второй месяц, до сих пор не закрыт. В октябре неравнодушные создали петицию: нужны выходные 31 декабря и 2 января. Без...
 
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