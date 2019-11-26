﻿ Зачем на ул. Гвардейской спилили деревья? "Под нож" пошли даже две сосны. 21.by
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Зачем на ул. Гвардейской спилили деревья? "Под нож" пошли даже две сосны

27.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утренний звонок - во дворе дома номер 6-б по ул. Гвардейской в Бресте вчера, 26 ноября 2019 года очень оперативно спилили деревья. Да, убрали несколько действительно представлявших опасность и некрасивых акаций, но срезали вполне здоровые (на вид), хоть и старые, две сосны, которых кстати, в микрорайоне много. Ствол сразу же вывезли, остались только ветки.

Зачем на ул. Гвардейской спилили деревья? "Под нож" пошли даже две сосны

И в самом деле - Южный, это почти лес. Среди многоэтажек растут сосны, берёзы, акации и другие деревья. Когда-то мы писали о том, что в этом районе строятся новые дома, сейчас тут уже давно все работы завершены и живут люди.

Зачем на ул. Гвардейской спилили деревья? "Под нож" пошли даже две сосны

В Брестском ЖКХ сообщили, что если выполняются работы по удалению деревьев, то это всегда плановые и обязательно утверждённые Горисполкомом работы. Мол, всегда создаётся комиссия, которая определяет степень опасности и необходимость удаления деревьев. В данном вопросе коммунальные службы лишь исполнители. Никто никогда не будет спиливать деревья просто так, "за компанию" с другими, за этим всегда следят.

Зачем на ул. Гвардейской спилили деревья? "Под нож" пошли даже две сосны

Жильцы всё же недовольны и возмущаются - почему мол, спилили эти сосны, а оставили две некрасивые акации?

 
Теги: Брест
 
 
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  Утренний звонок - во дворе дома номер 6-б по ул. Гвардейской в Бресте вчера, 26 ноября 2019 года очень оперативно спилили деревья. Да, убрали несколько действительно...
 
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