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В Беларуси второй месяц подряд падают реальные пенсии

27.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси второй месяц подряд снижается реальная пенсия, которая рассчитывается с учетом инфляции. По официальным Белстата, в октябре по сравнению с сентябрем реальный размер пенсий снизился на 0,5%, за последние 12 месяцев — вырос на 12,8%.

В Беларуси второй месяц подряд падают реальные пенсии

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вот как менялись реальные пенсии в этом году: в январь упали на 0,9% (к предыдущему месяцу), потом 5 месяцев росли (в феврале - на 1,1%, в марте - на 0,4%, в апреле - на 0,04%, в мае - на 5,8%, в июне - на 0,1%), в июле упали на 0,2%, в августе увеличись на 6,9%, а в сентябре и октябре упали на 0,5%.

С 1 мая трудовые пенсии были повышены на 6,5%. Средний размер пенсии по возрасту по сравнению с апрелем вырос на 24,9 рубля до 418,4. 1 августа трудовые пенсии были увеличены в среднем на 6,6% — с 405,05 до 431,8 рубля. Средний размер пенсий по возрасту составил 446,1 рубля.

В октябре в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 518,5 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 432,3 рубля (на уровне сентября). Эта сумма в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 38,5% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по возрасту в октябре составил 446,8 рубля (на уровне сентября) по инвалидности — 388,7 рубля (на уровне сентября), по случаю потери кормильца — 293,4 (не изменился), социальной пенсии — 214,2 (не изменился).

Александр Лукашенко, выступая в апреле с посланием к народу и парламенту, поручил подготовить решение о повышении пенсий в этом году. Он напомнил, что в 2018-м пенсия повышалась дважды.

«Ее рост должен быть и в этом году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире», — сказал официальный лидер.

При этом он отметил, что пенсионеры порой уходят на пенсию «в хорошем здравии с активной творческой работы».

«Надо дать им возможность работать. Пусть работают. Талантливые, способные люди, законопослушные. Человек до 75 лет и даже 80 в здравом уме и может неплохо работать. Надо создать им условия, и меньше будет жалоб», — считает Лукашенко.

В 2018 году трудовые пенсии были повышены 1 августа на 10%, 1 ноября — на 5,3%.

 
 
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  В Беларуси второй месяц подряд снижается реальная пенсия, которая рассчитывается с учетом инфляции. По официальным Белстата, в октябре по сравнению с сентябрем...
 
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