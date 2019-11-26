﻿ В проекте бюджета-2020 цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне 2019 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В проекте бюджета-2020 цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне 2019 года

27.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В проекте республиканского бюджета на 2020 год цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне текущего года. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

В проекте бюджета-2020 цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне 2019 года

"Расчет макропрогноза мы формировали на основе базового сценария экономического развития. Цена газа заложена на уровне текущего года", - сказал Максим Ермолович.

В 2019 году цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.

Как сообщалось, Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на подготовку новой версии дорожной карты по газу до конца следующей недели.

На уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Для реализации программы действий нужно разработать 31 дорожную карту. Как отмечал премьер-министр Беларуси, дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Это формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового маневра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, и другие.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В проекте республиканского бюджета на 2020 год цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне текущего года. Об этом сегодня журналистам сообщил министр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто прочнее? Samsung Galaxy S10, iPhone 11 Pro и Nokia 3310 сбросили с вертолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика