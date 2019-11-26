В проекте бюджета-2020 цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне 2019 года

Источник материала: Виртуальный Брест

В проекте республиканского бюджета на 2020 год цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне текущего года. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расчет макропрогноза мы формировали на основе базового сценария экономического развития. Цена газа заложена на уровне текущего года", - сказал Максим Ермолович.

В 2019 году цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.

Как сообщалось, Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на подготовку новой версии дорожной карты по газу до конца следующей недели.

На уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Для реализации программы действий нужно разработать 31 дорожную карту. Как отмечал премьер-министр Беларуси, дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Это формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового маневра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, и другие.