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В целях расширения участия общественных организаций, политических партий, а также граждан в реализации мер по предупреждению коррупции Министерством информации проводится конкурс журналистских работ на тему "Средства массовой информации против коррупции". Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Основными целями конкурса являются привлечение внимания общественности к проявлению коррупции, повышение уровня правосознания, активизация работы журналистов, направленной на формирование атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, освещение вопросов информирования населения о требованиях антикоррупционного законодательства, обеспечение гласности в деятельности государственных должностных и приравненных к ним лиц, поддержка наиболее талантливых журналистов, содействие их профессиональному росту.

Прием материалов на конкурс осуществляется до 15 декабря.