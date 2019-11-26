День открытых дверей провели в государственном учреждении образования «Ясли-сад №54 г.Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

26 ноября 2019 года в государственном учреждении образования «Ясли-сад №54 г.Бреста» для родителей воспитанников прошел день открытых дверей «Растим детей здоровыми».

Цель мероприятия – показать работу коллектива по созданию здоровых и безопасных условий пребывания детей в учреждении дошкольного образования.

Родители смогли принять активное участие в образовательном процессе, проявить свои организаторские и творческие способности, а также получить консультации специалистов.

Мероприятие способствовало осознанию родителями степени личной ответственности за безопасность детей в семье, повышению компетентности в вопросах обеспечения безопасности и предупреждения детского травматизма в домашних условиях.

Проведение подобных мероприятий в дошкольном учреждении стало традиционным.

В дни открытых дверей родителям предоставляется возможность увидеть жизнь детского сада изнутри такой, какой ее ежедневно видят их дети и по достоинству оценить работу сотрудников учреждения.