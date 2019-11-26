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День открытых дверей провели в государственном учреждении образования «Ясли-сад №54 г.Бреста»
27.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26 ноября 2019 года в государственном учреждении образования «Ясли-сад №54 г.Бреста» для родителей воспитанников прошел день открытых дверей «Растим детей здоровыми».
Цель мероприятия – показать работу коллектива по созданию здоровых и безопасных условий пребывания детей в учреждении дошкольного образования.
Родители смогли принять активное участие в образовательном процессе, проявить свои организаторские и творческие способности, а также получить консультации специалистов.
Мероприятие способствовало осознанию родителями степени личной ответственности за безопасность детей в семье, повышению компетентности в вопросах обеспечения безопасности и предупреждения детского травматизма в домашних условиях.
Проведение подобных мероприятий в дошкольном учреждении стало традиционным.
В дни открытых дверей родителям предоставляется возможность увидеть жизнь детского сада изнутри такой, какой ее ежедневно видят их дети и по достоинству оценить работу сотрудников учреждения.
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