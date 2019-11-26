﻿ Флешмоб в рамках антитабачной акции «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!». 21.by
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Флешмоб в рамках антитабачной акции «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!»

27.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несмотря на плохую погоду, 21 ноября в г. Бресте остановки общественного транспорта центральных улиц – Машерова, Московской, Ленина, Мицкевича, бульваров - Космонавтов и Шевченко стали интерактивными площадками для волонтеров из числа учащихся учреждений профессионального образования.

Флешмоб в рамках антитабачной акции «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!»

Антитабачная информационно-образовательная акция «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!», приуроченная к Всемирному дню без табака, профилактики онкологических заболеваний, послужила поводом для проведения флешмоба с участием специалистов Брестского областного ЦГЭиОЗ и волонтеров.

Флешмоб в рамках антитабачной акции «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!»

Главной целью флешмоба было донести до брестчан информацию о негативном влиянии курения на здоровье человека, о новых требованиях по запрету курения, изложенных в Декрете Президента Республики Беларусь №2 «Об изменениях декретов Президента Республики Беларусь», который вступил в силу 27 июля 2019 года. Вот одним из таких мест по защите здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и являются остановки общественного транспорта.

Флешмоб в рамках антитабачной акции «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!»

Для донесения информации населению волонтеры использовали наглядные плакаты и листовки в виде живого стенда, экспресс-анкетирование, предоставление населению информационно-образовательных материалов по антитабачной тематике, приглашение прохожих оставить свою подпись на плакате «Я против курения!».

Флешмоб в рамках антитабачной акции «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!»

Так своеобразно и неожиданно волонтеры обратили внимание горожан на проблему табакокурения.

Флешмоб в рамках антитабачной акции «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!»

Важно каждому взрослому человеку, подростку осознать, насколько прекрасным может быть мир без табачного дыма и сделать все возможное, чтобы он стал таким! Сами же участники флешмоба не только произвели впечатление на окружающих, но и ощутили причастность к общему делу борьбы с табакокурением, приобрели навыки развития творческой активности в повседневной жизни, выражения своего мнения и убеждения, самовоспитания сознательного отношения к здоровому образу жизни.

Флешмоб в рамках антитабачной акции «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!»

Стасевич Г.С., заведующий отделением ОМО отдела 
общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ

 
Теги: Брест
 
 
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  Несмотря на плохую погоду, 21 ноября в г. Бресте остановки общественного транспорта центральных улиц – Машерова, Московской, Ленина, Мицкевича, бульваров -...
 
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