Флешмоб в рамках антитабачной акции «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!»

Источник материала: Виртуальный Брест

Несмотря на плохую погоду, 21 ноября в г. Бресте остановки общественного транспорта центральных улиц – Машерова, Московской, Ленина, Мицкевича, бульваров - Космонавтов и Шевченко стали интерактивными площадками для волонтеров из числа учащихся учреждений профессионального образования.

Антитабачная информационно-образовательная акция «Брестчина за здоровую жизнь, без табака!», приуроченная к Всемирному дню без табака, профилактики онкологических заболеваний, послужила поводом для проведения флешмоба с участием специалистов Брестского областного ЦГЭиОЗ и волонтеров.

Главной целью флешмоба было донести до брестчан информацию о негативном влиянии курения на здоровье человека, о новых требованиях по запрету курения, изложенных в Декрете Президента Республики Беларусь №2 «Об изменениях декретов Президента Республики Беларусь», который вступил в силу 27 июля 2019 года. Вот одним из таких мест по защите здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и являются остановки общественного транспорта.

Для донесения информации населению волонтеры использовали наглядные плакаты и листовки в виде живого стенда, экспресс-анкетирование, предоставление населению информационно-образовательных материалов по антитабачной тематике, приглашение прохожих оставить свою подпись на плакате «Я против курения!».

Так своеобразно и неожиданно волонтеры обратили внимание горожан на проблему табакокурения.

Важно каждому взрослому человеку, подростку осознать, насколько прекрасным может быть мир без табачного дыма и сделать все возможное, чтобы он стал таким! Сами же участники флешмоба не только произвели впечатление на окружающих, но и ощутили причастность к общему делу борьбы с табакокурением, приобрели навыки развития творческой активности в повседневной жизни, выражения своего мнения и убеждения, самовоспитания сознательного отношения к здоровому образу жизни.

Стасевич Г.С., заведующий отделением ОМО отдела

общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ