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Услышали сирены или систему речевого оповещения? Это идёт наладка сегодня
27.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Не стоит пугаться, поводов для беспокойства нет!
Сегодня на ОАО "Брестский мясокомбинат" проводятся наладочные работы системы оповещения.
В ходе работ возможен запуск электросирен и речевой системы оповещения
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Не стоит пугаться, поводов для беспокойства нет! Сегодня на ОАО "Брестский мясокомбинат" проводятся наладочные работы системы оповещения. В ходе работ возможен...
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