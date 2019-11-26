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Трамп уверен: импичмент поможет ему выиграть выборы

27.11.2019 12:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дональд Трамп заявил, что запущенная в отношении него процедура импичмента только поможет ему выиграть на выборах 2020 года.


Об этом сообщает The Washington Times. 

Во время выступления на митинге своих сторонников во Флориде Трамп заявил, что импичмент лишает конкурентов поддержки избирателей. 

"Народу не нравится смотреть на происходящее. Мне кажется, это хорошо для нашей партии. Думаю, это нас приведет прямо к победе на этих выборах", - отметил он. 

При этом Трамп добавил, что выигрывает на протяжении последних двух недель, когда в Конгрессе начались слушания по импичменту. 

Как сообщалрсь ранее, Комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках подготовки к процедуре импичмента главы государства.
 
 
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Дональд Трамп заявил, что запущенная в отношении него процедура импичмента только поможет ему выиграть на выборах 2020 года.
 
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