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Водителю в Минске стало плохо за рулем. Он остановился, вышел и... умер
Источник материала: Партизан
Утром 27 ноября на Партизанском проспекте водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, он умер.
фото носит иллюстративный характер
Как сообщает
Мужчину пытались реанимировать медики, но безуспешно.
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Утром 27 ноября на Партизанском проспекте водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, он умер.
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