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Водителю в Минске стало плохо за рулем. Он остановился, вышел и... умер

27.11.2019 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 27 ноября на Партизанском проспекте водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, он умер.

фото носит иллюстративный характер

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидцев, в районе остановки «Кинотеатр «Ракета» водитель вышел из микроавтобуса и упал прямо на дорогу. 

Мужчину пытались реанимировать медики, но безуспешно.
 
 
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Утром 27 ноября на Партизанском проспекте водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, он умер.
 
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