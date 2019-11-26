В Кремле лучше молчать чем говорить - гостей Путина записывают официанты Пригожина

Медийная атака на депутата питерского Законодательного собрания Бориса Вишневского на удивление плохо подготовлена. Даже для структур, подконтрольных Евгению Пригожину, которые эту травлю и учинили. Обладая дорогостоящим аппаратом для оперативной разработки всех и вся, они не умеют защитить даже собственные почтовые ящики. Поэтому и садятся в лужу регулярно.





Борис Вишневский оказался в центре внимания интернет-изданий, входящих в медиахолдинг «Патриот»: две первокурсницы РГПУ имени Герцена, где Вишневский преподает политологию, якобы прислали им электронные письма с рассказами, как депутат их домогался. Одной — в 2016 году, другой — летом 2018-го.





До 1 октября 2019 года, когда холдинг «Патриот» появился официально, эти же СМИ и еще ряд похожих интернет-ресурсов журналисты объединяли фразой — «подконтрольные «кремлевскому повару» Евгению Пригожину». Сам Пригожин отрицал связь с «фабрикой медиа» (и/или «фабрикой троллей»). Но теперь его статус официально закреплен на сайте объединения — «главой Попечительского совета Медиагруппы является Пригожин Евгений».





В скандале с другим оппозиционным депутатом, Максимом Резником, которого те же СМИ обвиняли в наркомании, публике показали хотя бы видео с курящим человеком. Тогда стало понятно, что за Резником велось наружное наблюдение: следили за его домом, снимали на видео, как он выходит курить на балкон, «сажали ему на хвост» оператора, когда депутат ездил на майские в Прагу.





Вишневскому «предъявили» только рассказ блондинки в розовом. Причем в кадре не только заштриховано лицо «жертвы», но еще и искажен голос журналиста.





Кулинарная спецслужба

Самым большим провалом слежки/наружки пригожинской компании «Конкорд», если судить по утечкам информации, стала публикация содержимого почтового ящика, принадлежавшего самому Пригожину.





Во всяком случае, в 2015 году хакерская группировка «Анонимный интернационал» утверждала, что взломала именно его. Письма, датированные 2010-2012 годами, показывали, что кухня «кремлевского повара» не только сервирует столы первых лиц, но еще подслушивает то, что за этими столами говорят.





О некоторых привычках и высказываниях человека, закодированного как ВВ, узнали все любопытствующие.





В отчете от 10 сентября 2010 года рассказывается, как ВВ встречался с Сильвио Берлускони (СБ).





ИЗ ОТЧЕТА ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

Встреча Сильвио Берлускони (СБ) с ВВ





Начали с обмена приветствиями и подношениями: «нашей» стороне передали индивидуальные подарки для каждого члена семьи. «Мы» преподнесли декоративный самовар». (Здесь и дальше в цитатах сохранена орфография и пунктуация оригинала). ВВ посетовал, что ложится спать не раньше часа-двух ночи, а просыпается в 8 утра, хотя знает, что «сон это очень важное время и ему нужно уделять не меньше внимания, чем работе». СБ поинтересовался, читает ли коллега перед сном российскую прессу. ВВ ответил, что вообще газет не читает, «чтобы его мнение и дальнейшие решения не попадали в зависимость от мнений журналистов и редакторов. Лидер государства, по мнению ВВ, должен самостоятельно принимать решения, и не ориентироваться (оглядываться) на СМИ».





ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ 15 ОКТЯБРЯ 2010

Встреча Уго Чавеса (УЧ) с ВВ

На встрече с Уго Чавесом (УЧ) 15 октября ВВ высказал «замечание… о том, что надо модернизировать экономику, и уходить от образа сырьевого придатка, производя еще что-то». УЧ похвастался национализацией в стране.





«Уго, я тебя очень люблю (те кьеро мучо), но прекрати национализировать компании, ты сделаешь только хуже», — ответил ВВ.





«По мнению ВВ, — пересказывает агент-официант, — национализация… не приведет к росту экономики, а в областях, в которых работали национализированные компании, наступит стагнация и регресс… ВВ посоветовал обратить внимание на то, что бизнес сам регулирует свой рост и развитие, и ни один бизнес не будет принимать ущербные для себя решения… А государство, должно получать свой доход в виде налогов, которые выплачивают предприятия, а чтобы предприятия вели себя корректно по отношению к государству, должно быть принято жесткое антимонопольное законодательство и четко разработана структура налогообложения».





ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ 9 НОЯБРЯ 2010 ГОДА

Встреча Тарьи Халонен (ТХ) с ВВ

9 ноября 2010 года ВВ принимал в Ново-Огарево президента (на тот момент) Финляндии Тарью Халонен (ТХ). Под «Мутон Ротшильд» 1952 года и «Порто» 1950-го обсуждали демократию, коллег-лидеров, «Северный поток» и «модернизацию политической системы». От крепкого алкоголя ВВ «отказался, объяснив, что он последнее время сам за рулем, причем развивает приличную скорость, до 240 км в час». Под говяжий стейк «ВВ отметил, что роль сельского хозяйства в России всегда была очень высока, и теперь при поддержке государства, сельское хозяйство России должно вернуться на лидирующие позиции в мире».





Под каждым отчетом стоит подпись: «С уважением, Юхан Шкерин». Из контекста понятно, что он обслуживал высоких гостей как официант.

#1#

В своем профиле в LinkedIn Юхан Шкерин (Juhan Skerin) указывает, что по-прежнему работает в компании «Конкорд», но уже как управляющий. В фейсбуке Juhan Skerin, как две капли воды похожий на человека, попавшего на одну из фотографий с банкета, места работы не называет, но сообщает, что в 1996 году окончил гимназию в городе Тарту и до 2004-го изучал политологию в Москве, в Российском университете дружбы народов.





В «Конкорд» он пришел еще как гражданин Эстонии, но с недавних пор, по информации «Новой», путешествует с российским загранпаспортом.





(В донесении Шкерина мы убрали ряд фрагментов, которые могут нанести ущерб межгосударственным отношениям. — Ред.)





Серый стул

Но не подумайте, что в группе компаний «Конкорд» — несмотря на все утечки — не заботятся о безопасности. Еще как заботятся. При малейшем подозрении сотрудников отправляют на детектор лжи. Известно об этом стало, когда хакеры взломали почтовый ящик главы службы безопасности «Конкорда» Михаила Героева.





В марте 2013 года, судя по рапортам на адрес Героева, исследованию на полиграфе подверглись четверо официантов «Конкорда». Всем задавали по 6 вопросов: «вы тайно передавали на сторону какую-либо информацию о банкетах в кремле? вы делали фотографию меню банкета в Ново-Огарево? вы тайно передавали кому-либо меню с банкета, проходившего 14 марта 2013 года в Ново-Огарево? меню с банкета, проходившего в Ново-Огарево в интернет выложили вы? вы когда-либо получали денежные средства за слив информации на сторону? информацию о кремлевском банкете в интернет слили вы?». На каждый вопрос испытуемые отвечали отрицательно, но у каждого полиграфолог отметил один-два ложных ответа. О дальнейшей судьбе официантов мы ничего не знаем.





Но теперь-то известно, что меню и беседы ВВ утекли не от них, а из почты самого босса. Это шпионили по его указанию и донесения получал сам Пригожин.





На другом новоогаревском банкете пострадал стул. Точнее — «серое тканевое кресло». На полиграф отправили 11 официантов. Спрашивали: «вы каким-либо образом участвовали в порче имущества на банкете в Ново-Огарево? Вы подозреваете кого-либо, кто мог порезать в Ново-Огарево серое тканевое кресло? На банкете в Ново-Огарево вы лично видели, кто порезал кресло? На этом месте работы вы когда-либо занимались порчей имущества? Серое тканевое кресло в Ново-Огарево порезали вы?». И опять отрицательные ответы показались полиграфологу подозрительными.





Это были примеры оборонительной тактики предприятия. А есть у пригожинского общепита еще и наступательная. О ней мы узнали все из тех же утечек.





Подчиненные Пригожина выложили в Сеть сканы страниц ежедневника, будто бы принадлежавшего ему самому. Там расписано, когда у бизнесмена назначены встречи с главой Администрации президента Антоном Вайно, когда — с Сергеем Шойгу, с другими министрами и просто важными людьми. Часто с сотовыми телефонами последних. Почтовые ящики рядовых сотрудников службы безопасности тоже были взломаны — и в содержащихся там материалах детально рассказывается, как мирное предприятие сферы обслуживания проводит разведывательные акции и даже готовится к боевым операциям.





Например, в Сеть попали фотографии расстрелянных манекенов, политых для достоверности чем-то красным, вроде томатного сока. И счет, из которого видно, что в 2013 году «манекен мужской (пластиковый)» в количестве 19 штук на сумму 79800 рублей приобретало мирное ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».





Мышка-наружка

В июне 2012 года в Петербурге произошла неприятная история: за неделю до начала Международного экономического форума кейтеринговую компанию «Карамель», которая должна была кормить персонал, закрыл Роспотребнадзор. Причина — отравление шести человек на банкете.





Главой «Карамели» был Кирилл Зиминов — деловой партнер Пригожина. Они вместе начинали бизнес еще в начале 1990-х, когда Пригожин вернулся домой после второго тюремного срока. Вместе учредили несколько компаний, а в 1997-м зарегистрировали «Конкорд менеджмент и консалтинг». Дружба была такая, что Зиминов купил квартиру в одном с Пригожиным подъезде на Железноводской улице. В 2004 году Пригожин попросил друга продать долю в бизнесе. Как писал «Форбс», из обещанного миллиона долларов он заплатил 600 тысяч, а потом как-то так получилось, что в оставшиеся у Зиминова фирмы пришла проверка и закрыла их за работу без кассовых аппаратов. В общем, другу Пригожина 15 лет назад пришлось начинать бизнес заново. Но «Карамель Кейтеринг» доросла до компании, которая выигрывала тендеры на обслуживание международных приемов, банкетов «Сбербанка» и других больших клиентов (позже владелец компании сменился, но Зиминов остался руководителем).





Как рассказывал «Новой» бывший сотрудник «империи Пригожина» Андрей Михайлов, весной 2012 года начальник службы безопасности «повара» в Петербурге поручил ему «что-нибудь предпринять в отношении Кирилла Зиминова и его компании «Карамель Кейтеринг».





Нужно было, говорил Михайлов, «сделать так, чтобы на мероприятие, которое обслуживает Зиминов, пришли люди из бизнеса, пресса и чтобы там кому-нибудь «поплохело».





Михайлов устроил круглый стол «Перспективы развития предпринимательства», организацию поручили «Карамели», а во время банкета шестеро специально нанятых «предпринимателей» симулировали отравление. Услуги скорой помощи, приехавшей в ресторан по вызову и поставившей правильные диагнозы, тоже были оплачены. «Карамель» пробовала оспорить в арбитраже приостановку работы, но форум, конечно, начался раньше, чем кончились суды.





Как следует из отчетов, украденных вместе с перепиской начальника службы безопасности «Конкорда», в 2012-2013 годах за Зиминовым продолжалась слежка: «В 08:30 объект вышел из дома сел в автомобиль и проехал на территорию ЛЕНЭКСПО, и не заходя к себе в офис прошел в здание администрации ЛЕНЭКСПО… Около 18:00 объект выезжает с территории ЛЕНЭКСПО, возвращается домой [адрес]. В 21:00 объект выезжает в сторону центра, на ул. … где встречает дочь и возвращается домой». И — под конец, чтоб было понятно, что работают ребята по-взрослому: «25 ноября произведена замена прибора «маяк» на автомобиле объекта».





Так же тщательно следили за Мариной Жунич, директором по GR компании Google. Ее родители, маленькая дочь и даже гувернантка, — все были взяты на заметку, а сама она в отчетах проходит под кодовым именем Жанна: «В ресторане она подсела за столик к ожидавшей ее женщине. Приметы женщины… Одета… В 2 3час 15 мин они расстались. (Жанна) села за руль своей автомашины и поехала в сторону Новодевичьего Монастыря, а женщина в 23 час 25 мин пришла в адрес…». И так — за каждый день наблюдения. К отчету прилагаются фото самой «Жанны», ее дочки на занятии теннисом и отца, который за ребенком наблюдает.





В Сочи «под прицел» пригожинской службы безопасности, как рассказал «Новой» непосредственный участник событий, попал обычный блогер, неудачно пошутивший о президенте. За ним, по словам собеседника газеты, сначала установили скрытое наблюдение, а потом избили. Блогер закрыл все свои аккаунты и умолк.





Следили за сотрудниками телеканала «Дождь». За Комитетом солдатских матерей. За обозревателем «Новой» и «Эха» Юлией Латыниной: к отчетам приложены ее фото на улицах Москвы. Потом, как мы знаем, Латынина несколько раз подвергалась нападениям — на улице и на даче родителей, пока на время не уехала из страны.





«Новая газета» у этих изобретательных людей — вообще пунктик. Они следили за сотрудниками, изучали статьи, рисовали большие таблицы с пометками о том, какие можно провести экспертизы, чтоб газету прижучить. В 2012 году они «внедрили» к нам в редакцию сотрудницу — Марию Купрашевич. И искренне верили, что Маша Хари снабжает их ценной информацией.





Кстати, еще тогда мы задали вопрос: «Если Пригожин так любит шпионские игры, не записывают ли в его заведениях, в том числе в правительстве, беседы за столиками?». И надо же — попали, как позже выяснится, в самое яблочко: очень даже записывали.





В конце 2012 года наши «друзья» получили информацию о том, когда и где у газеты будет новогодний корпоратив. «Соответственно были проведены подготовительные мероприятия, включающие внедрение сотрудников в обслуживающий персонал и использование медикаментозных средств», — написано в отчете по этому поводу.





Спустя некоторое время после праздника нашего спецкора Андрея Сухотина вдруг задержала полиция: он якобы напал на гражданина на улице, побил и даже ограбил. Уголовное дело, конечно, быстро развалилось.





Мероприятия такого рода стоят очень дорого. Андрей Михайлов, который участвовал в организации некоторых, в разговоре с «Новой» упоминал суммы в 5-7 миллионов рублей за одну акцию. Но недавние события показали, что в отчетах этой важной и дорогостоящей службы много халтуры и просто вранья. Причем убедились в этом мы сами — журналисты «Новой газеты». На собственной шкуре — и чуть не лопнули от смеха.





Робинзоны

В конце июня этого года в Вене проходила конференция, устроенная оргкомитетом премии «Редколлегия» (престижной журналистской награды) и лично журналистом Сергеем Пархоменко. Там был и наш Денис Коротков — автор расследований как раз о Пригожине. Не успели журналисты вернуться домой, как в тех же изданиях, которые сейчас обличают депутата Вишневского, появилась заметка «Как Коротков и другие предатели Родины в Вене отдохнули», снабженная фотографиями. Среди прочего автор рассказывал, как Коротков «гулял по городу вместе с одной из коллег» и в разговорах сравнивал себя с «Робинзоном, который позабыт на острове».





Из отчетов пригожинской службы безопасности понятно, что у нее есть доступ к спискам авиапассажиров. Если журналист, за которым следят, не знаком в лицо, то посмотреть его имя по таким спискам проще простого. Поэтому всех, кто упомянут в заметке про «предателей Родины», называют по именам, только неизвестную собеседницу Короткова — «одной из коллег». Просто одной фамилии в списках авиапассажиров не было.





Неопознанной коллегой Короткова была я. Содержание наших разговоров в изложении издания меня особенно развеселило.





И особенно про Робинзона: я так и не вспомнила, когда Денис мог такое брякнуть. Еще они написали, что в ресторане, куда мы большой компанией во главе с Пархоменко пришли в последний вечер, Коротков только пил пиво, потому что денег на еду ему не хватало. А я хорошо помню, как он лопал здоровенный шницель, а потом заплатил еще и за меня, потому что ресторан не принимал карты. И все остальное в заметке, построенной, видимо, на таком же отчете, как уплывшие до того в Сеть, — плод фантазии авторов для доноса своему боссу.





А ведь «хвост», приставленный к Короткову, мог услышать в наших разговорах кое-что гораздо интереснее Робинзона. И если бы в ресторане, где Коротков ел шницель, «хвост» дотерпел до конца ужина, то получил бы настоящий приз. Нашу большую компанию попытался обсчитать австрийский официант. Да так нахально, что Пархоменко вызвал полицию. Представьте, какую конфету могли бы сделать эти СМИ, если б у них было фото: «Предатели Родины» — и австрийская полиция. Но, видимо, ребята предпочли на деньги Пригожина просто отдохнуть в Вене.





С историей Бориса Вишневского — такая же халтура. Предмет, по которому депутат якобы принимал зачет в койке, он не читал студентам. Он никогда не преподавал первокурсникам. Во втором семестре в 2018 году у него вообще не было лекций в РГПУ имени Герцена, поэтому и зачетов летом он не принимал. Переписки в вотсапе, скриншоты которой приводят сайты из «патриотического» холдинга, в телефоне Вишневского никогда не было. И так далее. Просто жалко денег Евгения Пригожина, заплаченных дуракам и халтурщикам.





P.S. А в это время





В ночь на понедельник, оперативно реагируя на статью Дениса о садистах из ЧВК Вагнера, холдинг «Патриот» выдал «расследование»: Коротков — агент ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Без подписи автора. На приложенном видео одетый «по-сирийски» корпулентный молодой человек с говорком уроженца Чебоксар, в темных очках, рассказывает, как он, правоверный мусульманин, жил и служил как раз в ИГИЛ.





Террорист лица не прячет, а голос, задающий вопросы, изменен точно так же, как тот, что расспрашивал «студентку Вишневского». После каждого вопроса — неаккуратный след монтажа. Юноша рассказывает, как обучался в лагере игиловцев, был там своим, его считали сирийцем. Поэтому он доподлинно знает, что Коротков сотрудничал с террористами по заданию олигарха Михаила, надо так понимать — Ходорковского. Доказательство — фотография Короткова в гостиничном лобби, сделанная явно все той же умелой наружкой.





На 17-й секунде правоверный мусульманин, больше того — игиловец, закуривает. В принципе, дальше можно не смотреть — все ясно. Но если собраться с силами и дотерпеть до 13-й минуты, то «боец ИГИЛ» сообщает, что их отряды сотрудничают с курдами, курды — их братья. В общем, «Эзоп — агент Антанты, а ты — агент Эзопа».