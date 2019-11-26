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Приняли новые правила съёмок секс-сцен в фильмах: что станет с кинобизнесом

27.11.2019 12:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Чуть больше недели назад актриса сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк заявила, что ее принуждали сниматься обнаженной в сценах одного из новых проектов (но она отказалась). Также Кларк рассказала, что во время работы над первым сезоном «Игры престолов» она чувствовала себя некомфортно, появляясь в кадре голой, и «плакала в туалете в перерывах».

Это признание изменило подходы к кино: в Великобритании выпустили свод правил съемки сексуальных сцен в фильмах. Об этом сообщает BBC. Рассказываем, что теперь должно измениться.

Правила включают в себя 96 пунктов. Например, они запрещают раздевать актера на пробах, потому что «кастинги строятся на неравном положении сторон, поэтому некоторые актеры вынуждены соглашаться на неприятные просьбы, чтобы получить работу». Вместо полной наготы теперь разрешается участвовать в кастинге в бикини или плавках, а также приводить с собой сопровождающего. Если без обнажения на пробах обойтись все же нельзя, этот вопрос с актером нужно обговорить ровно за двое суток до встречи.

Перед съемками откровенной сцены создатели фильма обязаны получить письменное соглашение от тех, кто в ней участвует. А утверждать такую сцену режиссер будет вместе с актерами, учитывая их мнение. 

Режиссер Билл Андерсон (известный благодаря сериалу «Доктор Кто»), который также придумывал правила, отметил, что к ним нужно относиться не как к списку действий, которые можно и нельзя нарушать, а как к ресурсу для актеров и всей съемочной группы. Андерсон добавил, что чаще всего актеры и сами не против сниматься в секс-сценах, но им нужен комфорт на площадке, чтобы они не уходили домой с мыслью: «Что я только что сделал?»

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Чуть больше недели назад актриса сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк заявила, что ее принуждали сниматься обнаженной в сценах одного из новых проектов (но она...
 
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