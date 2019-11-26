В деревне Никоновичи перезахоронили останки четырнадцати советских воинов

Источник материала: Маяк Преднепровья

В минувшую пятницу останки четырнадцати советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, с почестями перезахоронили в деревне Никоновичи Краснослободского сельсовета.

Красноармейцев еще 22 мая обнаружили могилевские и быховские поисковики во время экспедиции «Днепровский рубеж», которая проходила на территории Лудчицкого и названного сельсоветов.

По информации директора районного историко–краеведческого музея и руководителя поисковой группы «Быховский рубеж» Сергея Жижияна, одиннадцать советских бойцов погибли, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками на нашей земле в 1941 году. Они воевали в составе 102-й и 151-й стрелковых дивизий. А еще трое красноармейцев отдали свои жизни в 1944 году при взятии Лудчицкой высоты.

Обнаружено пять солдатских медальонов. В одном из них неплохо сохранился бумажный вкладыш с написанным именем воина. Им оказался рядовой Андрей Андреевич Музыка, 1914 года рождения, уроженец хутора Н. Николаевка Оболонского района Полтавской области Украинской ССР. Поисковики вскоре разыскали родных и близких бойца, которые позже переслали им фотографию погибшего героя. К сожалению, потомки не смогли приехать, чтобы отдать своему предку последние почести.

В церемонии перезахоронения останков бойцов участвовали управляющий делами райисполкома Вадим Роговой, председатель Краснослободского сельсовета Елена Гордиенко, военный комиссар Быховского района Сергей Шруб, председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Михаил Корзо, председатель районной организации «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко, школьники и местные жители.

Возле братской могилы потомки говорили о том, что в памяти белорусского народа навсегда останутся героизм, мужество и отвага воинов, защищавших нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. А, опираясь на патриотизм и большой накопленный опыт краеведов, поисковиков, их нынешнюю деятельность можно быть уверенными, что со временем имена досель неизвестных бойцов все же удастся установить. Поэтому теплые слова благодарности адресовали поисковикам 52-го отдельного специализированного поискового батальона и поисковых отрядов ВИККРУ «Днепровский рубеж» и «Быховский рубеж», которые провели полевые раскопки на местах былых боев, итогом которых явилась акция увековечивания памяти защитников Отечества.

Быть наследником Великой Победы — не только высокая честь, но и огромная ответственность за память о мужестве и героизме тех, кто отдал свою жизнь, защищая свободу и независимость нашего Отечества. Памятуя об этом, литургию по воинам той далекой войны совершил иерей прихода общины в честь Всемилостивейшего Спаса Игорь. А затем под троекратный автоматный залп в честь погребенных защитников Родины участники траурного митинга возложили гирлянду и цветы, почтив их память минутой молчания.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.