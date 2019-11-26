Кто прочнее? Samsung Galaxy S10, iPhone 11 Pro и Nokia 3310 сбросили с вертолета

Источник материала: Tut.by

Авторы австралийского YouTube-канала How Ridiculous выпустили ролик , в котором сбросили из вертолета два современных смартфона и один легендарный кнопочный телефон. Об этом сообщает Media Leaks.

Видео вышло 22 ноября и за это время успело набрать почти полтора миллиона просмотров. В дроп-тесте участвовало три аппарата: оригинальный Nokia 3310, а также современные iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy S10. Так парни решили выяснить, какое из устройств откажется более прочным.

Сперва девайсы сбрасывали с высоты 45 метров. Nokia 3310 при падении развалился на несколько частей, но после сборки работать не перестал. Не считая небольшого повреждения экрана, гаджет почти не пострадал. Эксперимент повторялся несколько раз на разной высоте — от 75 до 230 метров. Телефон терял все больше деталей, но оставался работоспособным — на нем даже получилось запустить «змейку»:

Максимальная высота, с которой сбрасывали Nokia 3310, это 300 метров. В этот раз вниз также полетели iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy S10, правда в защитных чехлах. Результаты оказались довольно неожиданными. Вот как после приземления выглядели смартфоны Apple и Samsung:









Больше всего удивил Nokia 3310. По какой-то причине, телефон даже не развалился и по-прежнему работал:







Смотрите, сколько у нас стоят Samsung Galaxy S10 и iPhone 11: