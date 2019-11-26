Профилактическая работа превыше всего

Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском районном исполнительном комитете с докладом результатах профилактической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций выступил начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско.

– Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, их ликвидация, обеспечение безопасности населения, сохранение жизни и имущества граждан – одна из важнейших задач органов и подразделений МЧС. Для этого проводится серьезная целенаправленная работа, включающая в себя целый комплекс различных профилактических, организационных и пропагандистских мероприятий, – отметил Максим Валерьевич.

В своем докладе главный спасатель района рассказал о результатах работы, проделанной Дзержинским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в 2019 году. Обозначил приоритетные направления деятельности на предстоящий год.

– В целом, работа признана удовлетворительной, однако, также были отмечены некоторые направления деятельности, в которых нужно совершенствоваться. Завершая доклад, Максим Валерьевич отметил, что каждый должен четко исполнять свои задачи, тогда успех в общем деле будет неизбежен, также подчеркнул, что пока оперативная обстановка по пожарам и гибелью на них людей на территории области и района остается стабильной, но требующей повышенного внимания.