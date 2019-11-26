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Профилактическая работа превыше всего

27.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском районном исполнительном комитете с докладом результатах профилактической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций выступил начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско.

– Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, их ликвидация, обеспечение безопасности населения, сохранение жизни и имущества граждан – одна из важнейших задач органов и подразделений МЧС. Для этого проводится серьезная целенаправленная работа, включающая в себя целый комплекс различных профилактических, организационных и пропагандистских мероприятий, – отметил Максим Валерьевич.

В своем докладе главный спасатель района рассказал о результатах работы, проделанной Дзержинским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в 2019 году. Обозначил приоритетные направления деятельности на предстоящий год.

– В целом, работа признана удовлетворительной, однако, также были отмечены некоторые направления деятельности, в которых нужно совершенствоваться. Завершая доклад, Максим Валерьевич отметил, что каждый должен четко исполнять свои задачи, тогда успех в общем деле будет неизбежен, также подчеркнул, что пока оперативная обстановка по пожарам и гибелью на них людей на территории области и района остается стабильной, но требующей повышенного внимания.

 
 
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В Дзержинском районном исполнительном комитете с докладом результатах профилактической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций...
 
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