Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль резко девальвировался ко всем валютам. Биткойн -115.59.

Курс доллара подскочил на 0,0148 BYN до 2,0888 BYN/USD. Доллар дорожает уже седьмой день подряд. Его суммарное укрепление за это время составило +0,0433 BYN. Американская валюта оказалась на максимуме за 56 дней.

Курс евро рванул вверх на 0,0159 BYN до 2,2994 BYN/EUR. Укрепление европейской валюты продолжается уже девятые торги подряд. В общей сумме евро успел подорожать на 0,0418 BYN и оказаться на максимуме за 77 дней.

Курс российского рубля улетел к максимуму за 217 дней, подорожав сразу на 0,0309 BYN до 3,2695 BYN/100 RUB. Рубль РФ уверенно дорожает уже пятый день подряд, а суммарный результат за этот промежуток времени составил +0,0687 BYN.

Bitcoin − 7080.8$ (-115.59);

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Monero − 52.38$ (-0.13).