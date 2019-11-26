ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют и криптовалют на сегодня

27.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль резко девальвировался ко всем валютам. Биткойн -115.59.

Курс доллара подскочил на 0,0148 BYN до 2,0888 BYN/USD. Доллар дорожает уже седьмой день подряд. Его суммарное укрепление за это время составило +0,0433 BYN. Американская валюта оказалась на максимуме за 56 дней.

Курс евро рванул вверх на 0,0159 BYN до 2,2994 BYN/EUR. Укрепление европейской валюты продолжается уже девятые торги подряд. В общей сумме евро успел подорожать на 0,0418 BYN и оказаться на максимуме за 77 дней.

Курс российского рубля улетел к максимуму за 217 дней, подорожав сразу на 0,0309 BYN до 3,2695 BYN/100 RUB. Рубль РФ уверенно дорожает уже пятый день подряд, а суммарный результат за этот промежуток времени составил +0,0687 BYN.

Bitcoin − 7080.8$ (-115.59);

Bitcоin Cash/ВСС – 209.21$ (-3.02);

Litecoin − 45.86$ (-0.68);

Еthеreum − 146.46$ (-0.74);

ZCаsh − 28.12$ (+0.07);

DigitalCash − 49.6$ (-1.25);

Monero − 52.38$ (-0.13).

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль резко девальвировался ко всем валютам. Биткойн -115.59.
 
Новости дня
Новости разные
 
В деревне Никоновичи перезахоронили останки четырнадцати советских воинов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика