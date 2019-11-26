|
Ценный металлолом
27.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Металлический лом – для нашей страны товар стратегический. Это исходное сырье для Белорусского металлургического завода. Недаром его называют хлебом для мартенов. Благодаря использованию металлического лома решаются такие важные задачи, как уменьшение валютных затрат на покупку дорогостоящего сырья за рубежом и снижение себестоимости выплавляемого металла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Металлический лом – для нашей страны товар стратегический. Это исходное сырье для Белорусского металлургического завода. Недаром его называют хлебом для
|
Свежие газеты
Архив (Разное)