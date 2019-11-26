Ценный металлолом

Источник материала: Кричевская жизнь

Металлический лом – для нашей страны товар стратегический. Это исходное сырье для Белорусского металлургического завода. Недаром его называют хлебом для мартенов. Благодаря использованию металлического лома решаются такие важные задачи, как уменьшение валютных затрат на покупку дорогостоящего сырья за рубежом и снижение себестоимости выплавляемого металла.

Как рассказал начальник участка производственного унитарного предприятия «Могилеввторчермет» Анатолий Саханенко, обязательства по поставке сырья на БМЗ по итогам работы за 10 месяцев нынешнего года успешно выполнены. На Белорусский металлургический завод поставлено около 8 тысяч тонн металлического лома. Столько же этого важного вторичного материального ресурса заготовлено. Это результат слаженного и производительного труда всего небольшого коллектива.

Успешному выполнению планового задания способст­вуют отношения взаимовыгодного сотрудничества, налаженные с поставщиками металлического лома, а это предприятия и сельхозорганизации Кричевского, Чериковского и Мстиславского райо­нов. Работники участка на большегрузных автомобилях, вооруженных гидроманипуляторами, выезжают на место, где металлический лом режется и грузится, а потом доставляется на базу, где проходит дополнительную переработку и железнодорожным транспортом направляется на БМЗ. Для этого участок обеспечен тремя автомобилями «МАЗ».

Многое зависит и от квалификации работников, а на участке трудятся настоящие профессионалы. Так, примером для товарищей служит водитель автомобиля Егор Ильенков, который с большой ответственностью относится к выполнению своих должностных обязанностей. А если коллектив работает дружно, то и результат есть.

Владимир Далецкий.