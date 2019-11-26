ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Незабываемое

27.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

В первую весну после освобождения нашего города Кричева мы, человек семь детей и сосед дядя Саша, пошли в лес за земляникой. Мы всегда вертелись около дяди Саши. Было ему наверное, уже лет пятьдесят, и работал он в ПЧ станции Кричев кузнецом. Любили мы его за то, что он все умел делать: кружку, ложку, сковородку, ножичек, лампу керосиновую и многое другое, что он и делал по просьбе всем погорельцам, у которых ничего не осталось после сгоревших хат. Был дядя Саша ленинградец, еще до войны сюда приехал, здесь женился и жил в Воронево. Мы любили его расспрашивать о Ленинграде, о таком большом и далеком городе, и он нам рассказывал про музеи Ленинграда, про мосты через Неву, про крейсер «Аврора» и о многом другом.
В тот день он перевез нас на лодке через наш Сож, потом долго шли по лугу в нап­равлении леса, а он нам все рассказывал что-нибудь, учил быть осторожными, потому что могут лежать еще где-нибудь невзорвавшиеся снаряды, мины, гранаты, а случаи такие мы уже знали, когда погибали дети, разглядывая такие находки. Мы бежали, слушали его, перескакивали своими босыми исколотыми ногами грязь, кочки, размахивали своими глиняными кувшинчиками на веревочках и мечтали, как скоро наберем много ягод. А ягод хотелось, и есть вообще хотелось. Мы же все время были голодными…
Наконец вошли в лес. Одну поляну нашли, другую, третью. Собираем ягодки, радуемся. Как их хочется есть! А какие они вкусные и как пахнут! Но в рот возьмешь только изредка, и то какую меньшенькую, не такую спелую, а остальные в кувшинчик, надо же домой принести, своим. Собираем старательно, показываем друг другу, у кого больше, все счастливые. От дяди Саши далеко не отходим, он нас похваливает, говорит, что вот сходим еще на одну поляну около «Орлова гнезда» (мес­то одно так называли в лесу), и кувшинчики наши будут полненькие.
А вот и та поляна. А ягод на ней красным-красно! Мы разбежались собирать их. И вдруг кто-то из детей закричал: «Ой! Ой! Ой!». Все кинулись к тому месту, откуда раздался этот страшный крик, и увидели: там лежало истлевающее тело солдата. Мы все, испуганные, глядели на дядю Сашу, а он снял с головы шапку, перекрестился и сказал: «Не пугайтесь. Поставьте свои кувшинчики и давайте похороним солдата, укроем его ветками. Идите, собирайте ветки, много веток…».
И мы стали сносить ветки и укрывать солдата. Носили долго. Сделали могилочку ровненькой, аккуратненькой, красивой, и еще дядя Саша у изголовья солдата воткнул березовый крестик, связав веревочкой две палочки.
Далеко ушли годы войны, но помнится и тот день, и та поляна, где лежит тот безымянный солдат, помнится и то, как после боя у поселка Ольховка плыли по Сожу вздутые трупы солдат, они несколько дней всплывали со дна, как люди подтягивали их к берегу и хоронили под горой у реки. А тех солдат, которые после того же боя полегли на Зуйском поле, хоронили там, где они и лежали.
Много-много их осталось неизвестными. Это незабываемо. Покой им вечный! Будем помнить о них, мы им обязаны нашей мирной жизнью.
Лариса ОШУРКОВА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первую весну после освобождения нашего города Кричева мы, человек семь детей и сосед дядя Саша, пошли в лес за
 
Новости дня
Новости разные
 
На таких людях земля держится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика