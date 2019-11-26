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«Есть улицы центральные…»
27.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Частный сектор занимает большую часть площади нашего города. И хоть это не центральные улицы, но, как поется в песне Юрия Антонова, «а мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей…».
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Частный сектор занимает большую часть площади нашего города. И хоть это не центральные улицы, но, как поется в песне Юрия
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