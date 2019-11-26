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«Есть улицы центральные…»

27.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Частный сектор занимает большую часть площади нашего города. И хоть это не центральные улицы, но, как поется в песне Юрия Антонова, «а мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей…».
Все сразу сделать невозможно, но внимание уделяется и таким одноэтажным улицам. И хотя сегодня нет возможности проложить здесь асфальт, но покрытие из щебня и песка тоже неплохо. И сегодня дорожное покрытие очередных улиц обновляется. Это Вишневая, Яблоневая и переулок Яблоневый. Здесь работы начались еще в апреле нынешнего года, а теперь продолжаются. Выполняют их работники ДСУ-20. Укладываются водоотводные трубы, основание и дорожная одежда из щебня и песка. Благоустройство улиц частного сектора города продолжается.
Д. Владимиров.

 
 
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Частный сектор занимает большую часть площади нашего города. И хоть это не центральные улицы, но, как поется в песне Юрия
 
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