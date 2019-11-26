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Пять из 40 объектов

27.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Комитетом госконтроля Могилевской области проводится мониторинг выполнения мероприятий Государственной инвестиционной программы на 2019 год и Инвестиционной программы Могилевской области на 2019 год.
В рамках указанных прог­рамм в области в текущем году запланировано строительство с вводом в эксплуатацию 40 станций обезжелезивания в 15 районах области:
Климовичском – 7, Осиповичском – 5, Могилевском – 4, Белыничском, Кировском, Кричевском, Хотимском – по 3, Бобруйском, Горецком, Кличевском, Шкловском – по 2, Глусском, Круглянском, Мстиславском, Чаусском – по 1. Заказчиками этих объектов являются местные предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Как показывают результаты контроля, строительство станций обезжелезивания ведется крайне низкими темпами, что может привести к срыву установленных сроков их ввода в эксплуатацию.
Несмотря на то, что до завершения отчетного года осталось менее 2 месяцев, объем освоения запланированного годового лимита бюджетных средств к настоящему времени составил менее четверти, или только 22%. В эксплуатацию введено лишь 5 из 40 объектов.
При этом на ряд станций обезжелезивания еще не разработана проектно-сметная документация. В их числе объекты в г. Круг­лое, агрогородках Добрейка и Евдокимовичи Шкловского района.
На состоявшемся в нояб­ре текущего года заседании коллегии Комитета по вопросу функционирования жилищно-коммунального хозяйства области государственным органам и организациям внесены и взяты на контроль предложения о принятии мер по обеспечению надлежащего выполнения строительно-монтажных работ и освоения денежных средств на строительство станций обезжелезивания.
Ю. Фролов,
первый заместитель
председателя Комитета
государственного контроля
Могилевской области.

 
 
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Комитетом госконтроля Могилевской области проводится мониторинг выполнения мероприятий Государственной инвестиционной программы на 2019 год и Инвестиционной...
 
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