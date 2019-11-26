Пять из 40 объектов

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27.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Комитетом госконтроля Могилевской области проводится мониторинг выполнения мероприятий Государственной инвестиционной программы на 2019 год и Инвестиционной программы Могилевской области на 2019 год.
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Комитетом госконтроля Могилевской области проводится мониторинг выполнения мероприятий Государственной инвестиционной программы на 2019 год и Инвестиционной...
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