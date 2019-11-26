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Норма жизни

27.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Норма жизниВ ОАО «Кричевцементношифер» здоровый образ жизни стал нормой. Важной формой его пропаганды являются спортивные соревнования, которые проводятся профсоюзной организацией совместно с администрацией. Такое социальное партнерство позволяет не только сделать спортивное движение массовым, но и положительно влияет на результаты работы коллектива, ведь работник, который придерживается здорового образа жизни, трудится более плодотворно.
В коллективе цементников – богатые спортивные традиции, которые заботливо сохраняются и приумножаются. На предприятии ежегодно проходят соревнования по волейболу, футболу, стрельбе из пневматической винтовки, гиревому спорту плаванию и другим видам. Работники общества являются активными участниками районных соревнований, спартакиад, проводимых профсоюзом как на областном, так и на рес­публиканском уровне. Среди тех, кто отстаивает спортивную честь предприятия, – инженер-технолог ПТО Анна Карпейчик, начальник цеха «Помол цемента» Андрей Гамуленко, транспортерщик этого же цеха Кристина Иванченкова, мастер смены цеха «Помол сырья» Андрей Хламов и многие другие. Особенно хочется отметить дозировщика цеха «Помол сырья» Сергея Василенко. Это опытный спортсмен, который занимается бегом, гиревым и лыжным спортом, плаваньем. Постоянно поддерживает себя в хорошей физической форме. Занятия спортом помогают ему укрепить здоровье, успешно выполнять свои служебные обязанности.
Активно участвовали работники предприятия и в соревнованиях по плаванию, которые прошли накануне выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. В бассейне ФОКа в личном первенстве соревновались в трех возрастных категориях мужчины и женщины. Отдельно был проведен заплыв для начальников структурных подразделений. Среди них первым пришел к финишу начальник цеха «Помол цемента» Андрей Гамуленко, вторым был начальник транспортно-упаковочного цеха Александр Тулуп, а третье место досталось начальнику цеха «Обжига» Игорю Пацукову.
Хорошие результаты в своих возрастных подгруппах показали Анна Карпейчик, Наталья Савченко, Татьяна Касановская, Вадим Ракитин, Сергей Василенко, Виктор Сидоренко и другие участники соревнований.
После подведения итогов соревнования прошло награждение победителей, занявших 1-е, 2-е и 3-е места в определенных положением о проведении соревнований номинациях. Призерам также были вручены подарки в денежном выражении. Все участники соревнований в хорошем, приподнятом настроении покидали физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивный праздник удался.
Норма жизни

Норма жизни

 
 
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В ОАО «Кричевцементношифер» здоровый образ жизни стал нормой. Важной формой его пропаганды являются спортивные соревнования, которые проводятся профсоюзной...
 
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