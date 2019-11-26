Молодые инноваторы

Источник материала: Кричевская жизнь

В стране стартовал девятый сезон конкурса инноваторов республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Отборочные туры проходят во всех регионах. Авторов лучших проектов пригласят на финал в Минск в феврале следующего года. Проходят масштабные информационные кампании. Победители конкурсов прошлых лет встречаются с молодежью – презентуют разработки и подсказывают, как найти идею для стартапа.

Как рассказали организаторы, работы принимаются по десяти номинациям – от энергетики и медицины до социальной сферы. Все конкурсанты делятся на две категории: в первую входят школьники и учащиеся учреждений среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, во вторую – студенты, курсанты, работающая молодежь, молодые ученые. Отмечено, что с каждым сезоном все больше заявок поступает от старшеклассников. Наверное, не все ребята могут предоставить бизнес-проекты, но в этом и нет необходимости: важно соб­рать идеи, которые в будущем принесут прибыль.

Недавно на базе Центра поддержки предпринимательства ОАО «Кричевский рынок» состоялся районный этап респуб­ликанского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». В нынешнем году в нем приняло участие 14 проектов: СШ № 1 – «Выращивание и продажа туй», СШ № 3 – «Влияние фиточая на организм человека», СШ № 5 – «В ногу со временем», «Грамотный автобус», топливо будущего «Отходы превратить в доходы», СШ № 7 – «Природные материалы как жизнеобеспечение человека», СШ № 8 – «Промышленный туризм как инструмент экономического развития города Кричева», «Экологическая экспертиза»; Бельский УПК детский сад-средняя школа – «Школьное тепличное хозяйст­во», Будянская средняя школа – «Быть человеком», «И зацветет наш город», Сокольничский УПК детский сад-средняя школа – «Непрерывное выращивание однолетних культур в теплице на пришкольном участке», Центр творчества детей и молодежи «Крэчут» – «Парк моего детства», районная детская библиотека – «За равные ­возможности».

Победителями районного этапа стали: Бельский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа – «Школьное тепличное хозяйст­во», СШ № 5 – «Грамотный автобус», СШ № 1 – «Выращивание и продажа туй».

А. Семенов.