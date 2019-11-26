От большого ума. Неожиданные качества, говорящие о высоком интеллекте

Источник материала: Ежедневник

Израильские генетики определили, что тщательный отбор эмбрионов по признаку интеллекта гарантирует повышение IQ лишь на два с половиной пункта. На большее тем, кто прибегнул к искусственному оплодотворению, рассчитывать не стоит.

Во-первых, сегодня не хватает инструментария для точной диагностики. Во-вторых, "умные" гены вполне могут быть связаны с другими, не всегда однозначными признаками, например повышенной волосатостью. РИА Новости разбирается, какие еще неожиданные характеристики сопутствуют высокому интеллекту.

Волосатые интеллектуалы

Согласно выводам работы американского исследователя Айкаракуди Элиаса, умственные способности мужчин с обилием волос на теле и лице выше, чем у остальных представителей сильного пола. Ученый проанализировал данные нескольких сотен студентов-медиков и выяснил, что очень волосатых среди них 45 процентов. В среднем в популяции таких меньше десяти процентов. Волосатые молодые люди преобладали и среди учащихся инженерных факультетов. А вот среди разнорабочих такие встречались редко.

Мужчин с обильной растительностью на теле оказалось много и в клубе "Менса" — неформальном международном объединении тех, чей IQ выше, чем у 98 процентов населения планеты. Изучив 117 членов клуба, Элиас обнаружил: чем выше показатели интеллекта, тем больше волос. Самые умные могли похвастаться растительностью не только на груди, но и на спине.

Матом ругаются умные

Развитые когнитивные способности нередко сочетаются с пристрастием к ненормативной лексике — к такому выводу независимо друг от друга пришли две команды ученых.

Сначала в 2015 году американские исследователи попросили 92 добровольцев за минуту назвать максимальное количество слов, начинающихся на определенную букву, а затем вспомнить как можно больше ругательств. Те, кто отлично выполнил первое задание, столь же виртуозно справились и со вторым. Причем женщины и мужчины сквернословили одинаково искусно.

"Внушительный запас табуированной лексики скорее говорит о развитых вербальных способностях, а не словарном дефиците", — отметили тогда авторы работы.

Два года спустя ученые Рочестерского университета (США), опросив тысячу человек, установили: чем выше IQ, тем чаще люди сквернословят, едят на завтрак острые блюда и любят ходить по дому голышом.

Совы умнее жаворонков

Согласно австралийскому исследованию, люди-совы, как правило, умнее жаворонков. Опросив 420 человек о режиме дня, специалисты предложили им пройти несколько испытаний, проверяющих способности к чтению и математике, рабочую память и скорость обработки информации. По всем пунктам лидировали любители поздно ложиться и вставать.

Похожие результаты получили и американские психологи, наблюдавшие в течение десяти лет за почти двадцатью тысячами школьников и студентов. Оказалось, что чем умнее подростки, тем чаще они засиживались до глубокой ночи и тем позже просыпались с утра.

По мнению авторов работы, в этом нет ничего неожиданного. Хронотип сов — позднее эволюционное приобретение, ведь в древних и примитивных обществах рутинная ночная деятельность встречается довольно редко. А любые эволюционные новшества в первую очередь используются особями с высоким интеллектом, в то время как менее смышленые стараются придерживаться уже испытанных маршрутов.

По этой же причине мужчины с высоким IQ реже изменяют возлюбленным. В доисторические времена представители сильного пола старались заняться сексом с максимальным количеством партнерш, чтобы оставить после себя как можно больше детей. Ведь тогда шансы на то, что кто-то из них выживет и продолжит род, увеличиваются. Сегодня такой подход не работает, а репродуктивный успех мужчин не столь сильно зависит от численности потомства. Поэтому те, кто обладает развитыми когнитивными способностями, лучше контролируют инстинкты.

Интеллектуалы любят выпить

Тяга к алкоголю тоже может быть признаком высокого интеллекта, уверяют авторы сразу трех исследований. Сначала финские ученые, наблюдавшие за жизнью близнецов из почти трех тысяч семей, обнаружили, что дети, раньше других научившиеся говорить, читать и писать, став взрослыми, в среднем употребляют больше спиртного, чем их братья и сестры.

Согласно работе американских исследователей, те, чей IQ в 16 лет был выше 110, в зрелом возрасте выпивают чаще и больше. То же самое касается женщин, окончивших университет. В экспериментах международной научной группы добровольцы с высоким интеллектом тоже чаще употребляли спиртное. Причем за один раз могли выпить больше, чем менее высоколобые участники исследования.

С этим категорически не согласны шведские ученые. Они проанализировали информацию о почти пятидесяти тысячах мужчин, родившихся между 1949 и 1951 годами, и выяснили: чем ниже IQ, тем ярче выражена склонность к алкоголю. Кроме того, по данным датских исследователей, люди с менее развитыми когнитивными способностями предпочитают крепленые спиртные напитки и пиво, а умники — красное вино.

Впрочем, вне зависимости от вида горячительного, злоупотреблять алкоголем не стоит. Это чревато проблемами с памятью, деменцией после 60 лет и сокращением продолжительности жизни.