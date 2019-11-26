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Возле Комаровки откроют рождественскую ярмарку, она будет работать всю новогоднюю ночь

27.11.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре в Минске откроется рождественская ярмарка у Комаровского рынка. Организаторы обещают, что она будет работать всю новогоднюю ночь.

Изображение: креативное агентство TWODAY

Рождественская ярмарка «Метелица» будет работать с 21 декабря по 1 января, в том числе всю новогоднюю ночь.

Деревянные домики для точек общепита и продажи сувениров начнут устанавливать перед Комаровским рынком 19 декабря.

Проектом занимается креативное агентство Twoday в коллаборации со SmartBox и при поддержке администрации Советского района, ярмарка согласована с городом.

Изображение: креативное агентство TWODAY

— Это 24 домика с аллеей из лампочек, фотозоной, местами для отдыха. Там можно купить еду, глинтвейн, сувениры. В пешеходной зоне в центре Минска будет атмосфера как во всех любимых городах, куда белорусы едут на рождество — в Варшаве, Праге, Львове, — рассказывает управляющий партнер креативного агентства Twoday Евгения Орлова.

На ярмарке запланированы и новогодние мероприятия, дегустации.

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Теги: Минск
 
 
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Рождественская ярмарка «Метелица» будет работать с 21 декабря по 1 января, в том числе всю новогоднюю ночь.
 
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