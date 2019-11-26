ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РБК: 80% домов на Рублевке морально устарело, а под Москвой - 100 брошенных коттеджных поселков

27.11.2019 12:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке элитной загородной недвижимости нарисовались проблемы не только в Беларуси, но и в России. Как сообщает РБК, не менее 80% элитных домов и коттеджей возле Москвы не могут быть проданы, поскольку морально устарели и не отвечают требованиям покупателей. Большинство таких объектов расположены на Рублевском, Рублево-Успенском и Ильинском шоссе. Более того, под Москвой оказались брошенными около 100 недостроенных коттеджных поселков и шансы на их возрождение минимальны. Читайте, что и почему происходит.

Фото: Фонд борьбы с коррупнией

Что не так на Рублевке?

Продать дома элитные на вторичке в Подмосковье сегодня сложно даже с существенным дисконтом, отмечает директор департамента загородной недвижимости компании Knight Frank Олег Михайлик. Основные причины — низкое качество архитектурных решений, нефункциональные планировки, отсутствие дополнительных санузлов и общественных зон, недостаток естественного света в комнатах, некачественные строительные материалы.

По словам Михайлика, подобные лоты могут представлять интерес для инвесторов, которые выкупают старые дома для сноса и последующего строительства новых объектов в рамках уже существующих поселков. Как правило, речь идет о небольших очередях из трех-пяти домов. «Благодаря такой схеме покупатели могут быть уверены, что не окажутся в ситуации вечной стройки со всех сторон, и при этом получат доступ к существующей инфраструктуре», — отметил эксперт.

Несмотря на ограниченный выбор качественного предложения на вторичном рынке, новых элитных проектов в Подмосковье здесь не появляется: за два года застройщики не вывели на рынок ни одного поселка. По предварительным итогам 2019 года число домов на первичном рынке окажется минимальным за шесть лет — 591 (в основном речь идет о коттеджах). Прошлый антирекорд был зафиксирован в 2013 году, когда в продаже находилось 700 объектов, указывают в Knight Frank.

Одновременно с сокращением нового предложения снижаются и продажи: в 2018 году они упали на 25%, а в текущем, по предварительным подсчетам, уменьшатся еще на 6−12%. В следующем году, по ожиданиям аналитиков Knight Frank, число сделок сократится на 20−25%. Чаще всего покупатели отдают предпочтение коттеджам площадью 400−700 кв. м со средним бюджетом 780 тысяч — 1,56 млн долларов.

А откуда взялось 100 брошенных поселков?

А еще под Москвой насчитывается порядка 100 брошенных девелоперами поселков. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Треть поселков уже заморожены более пяти лет, шансы на их возрождение минимальны из-за физического устаревания недостроенных домов или юридических проблем, отмечают аналитики «Инком-Недвижимости». По их оценке, 8 из 10 существующих поселков может ждать подобная участь. Среди них есть как просто участки голой земли, где так и не началась стройка, а также комплексы с разной степенью строительной готовности.

Среди других причин появления таких заброшенных проектов — банкротство или финансовые трудности девелопера, неудачная концепция, юридические проблемы и т.д. Четверть причин связана с проблемами проведения коммуникаций: электричества, газа, канализации и т.д. В целом на загородном рынке Подмосковья аналитики отмечают низкую девелоперскую активность: помимо совсем безнадежных случаев почти половина поселков находится в полузаброшенном состоянии.

Брошенные поселки встречаются на разных направлениях Подмосковья и удаленности от столицы, но чаще на расстоянии более 50 км от МКАД, говорится в исследовании.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилёвский ресторан подал в суд на клиентов, которые нашли в еде волосы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика