РБК: 80% домов на Рублевке морально устарело, а под Москвой - 100 брошенных коттеджных поселков

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке элитной загородной недвижимости нарисовались проблемы не только в Беларуси , но и в России. Как сообщает РБК , не менее 80% элитных домов и коттеджей возле Москвы не могут быть проданы, поскольку морально устарели и не отвечают требованиям покупателей. Большинство таких объектов расположены на Рублевском, Рублево-Успенском и Ильинском шоссе. Более того, под Москвой оказались брошенными около 100 недостроенных коттеджных поселков и шансы на их возрождение минимальны. Читайте, что и почему происходит.

Фото: Фонд борьбы с коррупнией

Что не так на Рублевке?

Продать дома элитные на вторичке в Подмосковье сегодня сложно даже с существенным дисконтом, отмечает директор департамента загородной недвижимости компании Knight Frank Олег Михайлик. Основные причины — низкое качество архитектурных решений, нефункциональные планировки, отсутствие дополнительных санузлов и общественных зон, недостаток естественного света в комнатах, некачественные строительные материалы.

По словам Михайлика, подобные лоты могут представлять интерес для инвесторов, которые выкупают старые дома для сноса и последующего строительства новых объектов в рамках уже существующих поселков. Как правило, речь идет о небольших очередях из трех-пяти домов. «Благодаря такой схеме покупатели могут быть уверены, что не окажутся в ситуации вечной стройки со всех сторон, и при этом получат доступ к существующей инфраструктуре», — отметил эксперт.

Несмотря на ограниченный выбор качественного предложения на вторичном рынке, новых элитных проектов в Подмосковье здесь не появляется: за два года застройщики не вывели на рынок ни одного поселка. По предварительным итогам 2019 года число домов на первичном рынке окажется минимальным за шесть лет — 591 (в основном речь идет о коттеджах). Прошлый антирекорд был зафиксирован в 2013 году, когда в продаже находилось 700 объектов, указывают в Knight Frank.

Одновременно с сокращением нового предложения снижаются и продажи: в 2018 году они упали на 25%, а в текущем, по предварительным подсчетам, уменьшатся еще на 6−12%. В следующем году, по ожиданиям аналитиков Knight Frank, число сделок сократится на 20−25%. Чаще всего покупатели отдают предпочтение коттеджам площадью 400−700 кв. м со средним бюджетом 780 тысяч — 1,56 млн долларов.

А откуда взялось 100 брошенных поселков?

А еще под Москвой насчитывается порядка 100 брошенных девелоперами поселков. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Треть поселков уже заморожены более пяти лет, шансы на их возрождение минимальны из-за физического устаревания недостроенных домов или юридических проблем, отмечают аналитики «Инком-Недвижимости». По их оценке, 8 из 10 существующих поселков может ждать подобная участь. Среди них есть как просто участки голой земли, где так и не началась стройка, а также комплексы с разной степенью строительной готовности.

Среди других причин появления таких заброшенных проектов — банкротство или финансовые трудности девелопера, неудачная концепция, юридические проблемы и т.д. Четверть причин связана с проблемами проведения коммуникаций: электричества, газа, канализации и т.д. В целом на загородном рынке Подмосковья аналитики отмечают низкую девелоперскую активность: помимо совсем безнадежных случаев почти половина поселков находится в полузаброшенном состоянии.

Брошенные поселки встречаются на разных направлениях Подмосковья и удаленности от столицы, но чаще на расстоянии более 50 км от МКАД, говорится в исследовании.