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Старшие двора появились в Минске: чем они будут заниматься?
Источник материала: СТВ
Следить за порядком в подъездах, общаться с коммунальщиками и привлекать людей к благоустройству теперь будут старшие двора, сообщили в программе
В Заводском районе, где впервые и появилась такая должность, им вручили удостоверения. Кто-то будет курировать всего один дом, а кто-то сразу несколько многоэтаэжек. Старшие двора также будут продвигать идеи горожан на уровне местной власти.
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Следить за порядком в подъездах, общаться с коммунальщиками и привлекать людей к благоустройству теперь будут старшие двора, сообщили в программе «Большой город»....
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