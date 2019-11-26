ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи

27.11.2019 12:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мама четверых детей по имени Лейла Ливингстон рассказала историю о привидении, которая стала популярной в сети.

Пост о случившемся женщина опубликовала на своей странице в Facebook – и он точно заставит вас улыбнуться.

Родители собирались на мероприятие – маме нужно было подготовить наряд, сделать прическу и макияж. Поэтому женщина включила детям мультфильм, чтобы у нее появилось свободное время.

«Дети тихо сидели на диване. Я пошла наверх, включила камеру и смотрела на планшете на малышей. Они сидели на одном месте и смотрели фильм. Но в какой-то момент я посмотрела на экран и увидела взрослую женщину, которая сидела на диване и смотрела на детей, а они ее будто не замечали».

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещиФото: Facebook Leila Livingstone 

Первая мысль мамы была о том, что это преступница забралась в дом. Лейла призналась, что у нее сердце задрожало от страха.

«Я была напугана, потому что никого не должно было быть в доме, я знала, что заперла двери. Мое сердце колотилось. У меня не было времени подумать. Я просто увидела ее и побежала к детям».

Но каково было удивление мамы, когда она увидела, что рядом с ребятами никого нет – они просто смотрели телевизор.

Лейла сразу же предположила, что увидела призрака. Потому что у них дома уже случались странные вещи – открывались ящики на кухне, терялись игрушки, когда дети спали, продукты с полок падали на пол.

Но надо было как-то решать сложившуюся ситуацию. Поэтому женщина снова поднялась наверх, но на записи уже никого не было. Ливингстон сразу позвонила своей маме и хотела показать ей то, что удалось снять. Но затем Лейлу осенило – оказалось, что женщиной на диване была она сама.

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещиФото: Facebook Leila Livingstone 

Планшет просто вместо режима прямой трансляции почему-то включил ролик, который был записан ранее.

«Я была призраком на диване».

Когда мама осознала это, то просто рассмеялась. Она призналась, что вместе с бабушкой детей они так сильно хохотали, что даже расплакались.  

Почему же Лейла не узнала сама себя? Оказалось, что изображение исказило ее цвет волос, а одежду она переодела, поэтому сразу и не поняла, что это она на видео.  

Пост испуганной мамы стал вирусным, им поделились более 29 тысяч раз.  

Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла (читать далее).   

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама четверых детей по имени Лейла Ливингстон рассказала историю о привидении, которая стала популярной в сети. Пост о случившемся женщина опубликовала на своей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэнерго: Россия может увеличить стоимость газа для Беларуси в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика