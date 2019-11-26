|
Роман Дюков о проигрыше минского «Динамо» «Адмиралу»: «Наступаем на те же грабли»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» из Владивостока в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» бодро начали встречу, а после первого периода даже вели в счете – 2:0.
Шайбы на счету Андрея Костицына и Шейна Принса. Но во второй трети гости провели две шайбы в ответ. Швед Маркус Люнг за 6 минут оформил дубль. В третьем периоды обе команды имели пару возможностей, чтобы вырвать победу, но встреча перетекла в овертайм. А в дополнительное время «моряки» сумели вырвать победу. Викторию «Адмиралу» принес Юрий Петров. Как итог, «Динамо» уступает – 2:3, но
Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Роман Дюков, защитник ХК «Динамо-Минск»:
В таблице Западной конференции «зубры» идут на 11 месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» из Владивостока в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» бодро начали встречу, а после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)