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Роман Дюков о проигрыше минского «Динамо» «Адмиралу»: «Наступаем на те же грабли»

27.11.2019 12:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» из Владивостока в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» бодро начали встречу, а после первого периода даже вели в счете – 2:0.

Роман Дюков о проигрыше минского «Динамо» «Адмиралу»: «Наступаем на те же грабли»

Шайбы на счету Андрея Костицына и Шейна Принса. Но во второй трети гости провели две шайбы в ответ. Швед Маркус Люнг за 6 минут оформил дубль. В третьем периоды обе команды имели пару возможностей, чтобы вырвать победу, но встреча перетекла в овертайм. А в дополнительное время «моряки» сумели вырвать победу. Викторию «Адмиралу» принес Юрий Петров. Как итог, «Динамо» уступает – 2:3, но набирает 1 балл.

Роман Дюков о проигрыше минского «Динамо» «Адмиралу»: «Наступаем на те же грабли»

Роман Дюков о проигрыше минского «Динамо» «Адмиралу»: «Наступаем на те же грабли»

Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Начали хорошо первый период, контролировали полностью игру, во втором периоде тоже неплохо начали, но потом большинство немного безответственно сыграло, дало «Адмиралу» почувствовать игру в меньшинстве. Это дало им заряд, и они начали возвращаться в игру. По итогу упустили эту нить и в овертайме не смогли также сдержать их.

Роман Дюков о проигрыше минского «Динамо» «Адмиралу»: «Наступаем на те же грабли»

Роман Дюков, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Наступаем на те же грабли, перестаем играть определенные промежутки матча. Когда нужно наоборот включаться и поднимать темп, мы почему-то останавливаемся и отдаем сопернику инициативу. И зачастую соперник этим пользуется. Здесь такая лига, что нельзя отдавать ни миллиметра, потому что мастеровитые игроки, они сразу выживают максимум из этих шансов.

В таблице Западной конференции «зубры» идут на 11 месте.

Роман Дюков о проигрыше минского «Динамо» «Адмиралу»: «Наступаем на те же грабли»

Роман Дюков о проигрыше минского «Динамо» «Адмиралу»: «Наступаем на те же грабли»

Люди в материале: Роман Дюков, Кирилл Готовец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» из Владивостока в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» бодро начали встречу, а после...
 
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