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В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспорта

27.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспортаСоответствующим распоряжением председатель горисполкома Иван Ребковец дал разрешение предприятию «Пинскводоканал» временно закрыть движение по ул. Федотова на участке от пешеходного перехода, расположенного вблизи перекрестка ул. Первомайская – ул. Федотова, до въезда к жилому многоквартирному дому по ул. Федотова, 2 в связи с производством работ по объекту «Реконструкция водовода по ул. Первомайской на участке от ул. Федотова до ул. Савича в г. Пинске. 3-я очередь».

Распоряжением также определен срок производства работ. Так, с 18.00 29 ноября до 7.00 2 декабря движение на отмеченном участке дороги будет перекрыто.

 

В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспорта

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В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспорта В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспорта В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспорта В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспорта В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспорта В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспорта

 
 
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