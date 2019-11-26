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В Пинске улица Федотова будет временно закрыта для движения автотранспорта
27.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Соответствующим распоряжением председатель горисполкома Иван Ребковец дал разрешение предприятию «Пинскводоканал» временно закрыть движение по ул. Федотова на участке от пешеходного перехода, расположенного вблизи перекрестка ул. Первомайская – ул. Федотова, до въезда к жилому многоквартирному дому по ул. Федотова, 2 в связи с производством работ по объекту «Реконструкция водовода по ул. Первомайской на участке от ул. Федотова до ул. Савича в г. Пинске. 3-я очередь».
Распоряжением также определен срок производства работ. Так, с 18.00 29 ноября до 7.00 2 декабря движение на отмеченном участке дороги будет перекрыто.
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> Соответствующим распоряжением председатель горисполкома Иван Ребковец дал разрешение предприятию «Пинскводоканал» временно закрыть движение по ул....
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