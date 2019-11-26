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Как продлить срок службы композитной пломбы, профилактика выпадения и потемнения
27.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Причины разрушения пломб. Как сохранить эстетичный вид композитной реставрации, ухаживать за зубами после пломбирования. Рекомендация стоматолога – полируйте пломбы раз в полгода для увеличения срока службы, восстановления блеска и цвета.
Композитные пломбы: срок службы, причины разрушения и выпадения, дополнительный уход
Композитные пломбировочные материалы имитируют эмаль по цвету и степени прозрачности, не отличаются от натуральных зубных тканей. Но человека, начавшего
Сколько служат, почему выпадают, разрушаются композитные пломбы
У современных композитов достаточная механическая прочность, абразивная износостойкость. Запломбированный зуб выполняет все функции, выдерживают нагрузку при жевании. Служат композитные пломбы при правильной гигиене, соблюдении рекомендаций стоматолога не менее 5 лет.
Старение композитного материала – неизбежный процесс. Пломбировочная масса постепенно изнашивается. Под температурным, механическим, химическим воздействием пищи возникают микроскопические поры, в которых скапливаются вызывающие кариес бактерии. Поэтому нужно регулярно посещать стоматолога, чтобы вовремя заметить микроповреждения и сколы в местах соединения с зубом, заменить пломбу.
Внутрь пломбировочной массы проникают и накапливаются пищевые красители, по краям появляется темная окантовка. Композит прокрашивается медленно, скорость зависит от употребляемой пищи, курения.
Кроме естественного старения на срок службы композитной реставрации влияют:
5 советов стоматолога-терапевта А. Г. Панкратьевой по уходу за зубами после пломбирования
Большинство клиник Минска, дает гарантию на эстетико-функциональное восстановление композитами 12 месяцев. Пломба прослужит 5 и более лет при соблюдении простых требований.
Прислушивайтесь к мнению врача, если он рекомендует заменить пломбу при потемнении, истирании, даже если вас ничего не беспокоит. Своевременная замена поможет избежать обнажения дентина, проникновения бактерий, вторичного кариеса.
ООО «Семейный стоматолог». УНП 191549933.
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