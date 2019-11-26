Как продлить срок службы композитной пломбы, профилактика выпадения и потемнения

Источник материала: Полесская правда

Причины разрушения пломб. Как сохранить эстетичный вид композитной реставрации, ухаживать за зубами после пломбирования. Рекомендация стоматолога – полируйте пломбы раз в полгода для увеличения срока службы, восстановления блеска и цвета.

Композитные пломбы: срок службы, причины разрушения и выпадения, дополнительный уход

Композитные пломбировочные материалы имитируют эмаль по цвету и степени прозрачности, не отличаются от натуральных зубных тканей. Но человека, начавшего лечить зубы , кроме эстетики, волнует, срок службы световых композитов. Сколько простоит пломба, как ухаживать за пломбированными зубами расскажет основатель клиники «Семейный стоматолог», врач А.Г. Панкратьева.

Сколько служат, почему выпадают, разрушаются композитные пломбы

У современных композитов достаточная механическая прочность, абразивная износостойкость. Запломбированный зуб выполняет все функции, выдерживают нагрузку при жевании. Служат композитные пломбы при правильной гигиене, соблюдении рекомендаций стоматолога не менее 5 лет.

Старение композитного материала – неизбежный процесс. Пломбировочная масса постепенно изнашивается. Под температурным, механическим, химическим воздействием пищи возникают микроскопические поры, в которых скапливаются вызывающие кариес бактерии. Поэтому нужно регулярно посещать стоматолога, чтобы вовремя заметить микроповреждения и сколы в местах соединения с зубом, заменить пломбу.

Внутрь пломбировочной массы проникают и накапливаются пищевые красители, по краям появляется темная окантовка. Композит прокрашивается медленно, скорость зависит от употребляемой пищи, курения.

Кроме естественного старения на срок службы композитной реставрации влияют:

Бруксизм. Возникает избыточное давление, ускоренно стирается пломбировочный материал.

Нарушение технологии пломбирования. Неправильная обработка краев полости и нанесение адгезиваприводит к ухудшению краевого прилегания. Из-за больших порций, недостаточной полимеризации композит усаживается выше допустимой нормы, образуются зазоры.

Чрезмерная нагрузка. После пломбирования через некоторое время удаляются и не замещаются мостовидными протезами соседние зубные единицы. Увеличивается нагрузка на реставрированный зуб, риск выпадения пломбы.

Недостаточная гигиена. Композит не подвержен воздействию бактерий. При недостаточном уходе из-за налета размягчается и разрушается эмаль на стыке с пломбировочным материалом.

Вредные привычки. Срок реставрации уменьшается, если человек грызет семечки, леденцы, орехи, сухари.

Металлокерамические, цельнолитые металлические коронки на зубах-антагонистах приводят к быстрому износу более мягких композитных пломб.

5 советов стоматолога-терапевта А. Г. Панкратьевой по уходу за зубами после пломбирования

Большинство клиник Минска, дает гарантию на эстетико-функциональное восстановление композитами 12 месяцев. Пломба прослужит 5 и более лет при соблюдении простых требований.

Бросьте курить, откажитесь от напитков с красителями. Фотокомпозит и эмаль окрашиваются неравномерно, восстановленный участок будет выделяться на фоне зубного ряда. Не откусывайте нитки, твердые продукты, не употребляйте вязкие сладости (ириски, нугу). Приходите в клинику раз в полгода для контроля прилегания и полировки отреставрированных участков. После полирования на гладкой поверхности меньше скапливается бактерий, удаляется поверхностный слой, впитавший красящие пигменты из пищи, возвращается сухой блеск. Пользуйтесь щеткой средней жесткости, не делайте агрессивных движений. Уделяйте внимание жевательной поверхности, дополните гигиенические средства зубным ершиком, флоссами, ополаскивателями, ирригатором. Чтобы полностью удалить налет с эмали, пока он не успел затвердеть, регулярно посещайте стоматолога для профгигиены полости рта.

Прислушивайтесь к мнению врача, если он рекомендует заменить пломбу при потемнении, истирании, даже если вас ничего не беспокоит. Своевременная замена поможет избежать обнажения дентина, проникновения бактерий, вторичного кариеса.

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