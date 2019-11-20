﻿ Преподаватель из Америки рассказала, как ей работается в БарГУ и живется в Барановичах. «Научилась готовить сырники и драники». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Преподаватель из Америки рассказала, как ей работается в БарГУ и живется в Барановичах. «Научилась готовить сырники и драники»

27.11.2019 12:08 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Преподаватель из Америки рассказала, как ей работается в БарГУ и живется в Барановичах. «Научилась готовить сырники и драники»

Фото из личного архива Кендал Карстенс

О том, как попала в Беларусь

Я родилась в штате Флорида. Учусь в университетском колледже Вашингтона по специальности международные отношения.

В Беларусь я попала по образовательному обмену – программе Фулбрайта, которая способствует укреплению культурно-академических связей между гражданами США и других стран. Это мой первый визит в вашу страну.

Я выбрала Беларусь, так как очень хотела поработать в русскоговорящей стране. На такой выбор меня вдохновили занятия по русскому языку в моем колледже с преподавателем из Санкт-Петербурга. Русский я изучала последние два года перед приездом сюда.

РЕКЛАМА

Для меня это интересный опыт. Это возможность выйти из зоны комфорта, провести время в другой стране, познакомиться с новыми людьми и попрактиковать мой русский.

По правилам программы у меня была возможность выбрать страну, в которую я хочу поехать. А город, куда меня трудоустроят, определяло посольство. Так я оказалась в Барановичах.

Кроме Барановичского университета я веду бесплатные занятия в библиотеке (имени Тавлая. – Авт.). Эту инициативу мне предложило посольство США, и я с радостью ее поддержала. Моя цель – научить своих учеников английскому языку, а также рассказать о культуре и традициях моего народа.

Преподаватель из Америки рассказала, как ей работается в БарГУ и живется в Барановичах. «Научилась готовить сырники и драники»

Фото из личного архива Кендал Карстенс

О Барановичах

Я уже успела полюбить Барановичи как свой родной город. Он, кстати, такой же уютный и комфортный, как и мой пригород Вашингтона. Мне очень нравятся ваши парки. Также я люблю ваш центр – с фонтаном и красивой аллеей к церкви. Гулять по этим местам в одиночестве и наслаждаться природой для меня большое удовольствие.

Живу я в квартире, которую снимаю. Мне предложили общежитие, но в квартире мне комфортнее. Я люблю бывать в одиночестве.

РЕКЛАМА

Что меня удивило, так это развитая инфраструктура и транспортное сообщение. Там, где я живу, в пригороде Вашингтона, только одна длинная дорога, вдоль которой располагаются магазины. И в большинстве случаев жители должны самостоятельно добираться куда-то на своем транспорте.

Заметила, что у вас, к сожалению, немного достопримечательностей и памятников.

Я успела посетить музей железнодорожной техники и аптеку-музей. Мне очень понравилось.

Преподаватель из Америки рассказала, как ей работается в БарГУ и живется в Барановичах. «Научилась готовить сырники и драники»

Фото из личного архива Кендал Карстенс

О еде

По моему мнению, в Барановичах не так много мест, где можно заказать национальные блюда. Но по рекомендациям своих студентов и друзей в вашем университете я попробовала барановичские лодочки и сходила в «Осьминожку». Это, конечно, прекрасно.

Еще ученики и коллеги поделились со мной рецептами, с помощью которых я с удовольствием готовлю дома. Уже научилась готовить сырники и драники.

Кстати, я заметила, что у вас очень много картошки! Из нее вы делаете огромное количество различных блюд.

В Барановичах не так много фастфуда, и я считаю, что это хорошо, так как можно вести более здоровый образ жизни.

Не скажу, что мне здесь чего-то очень не хватает, но, например, тосты с авокадо, которые я ела каждое утро дома, в Барановичах не сильно популярная вещь и многих удивляет.

У вас мало заведений с едой разных культур и стран. Может, это связано с тем, что в США живет больше людей разных национальностей. И иногда мне не хватает той же мексиканской еды, например.

О студентах

Белорусские и американские студенты имеют много общего: стремятся к знаниям и саморазвитию, хотят найти достойную работу и ищут лучшей жизни.

Есть различие в том, как молодые люди проводят время после учебы. Американские студенты стремятся больше времени проводить на природе, а барановичская молодежь стремится в центр города и развлекательные заведения.

Заметила, что практически все барановичские студенты и студентки выглядят очень стильно и модно. Когда пришла в первый раз в университет, я сказала себе: «Боже мой!», потому что в Америке студенты обычно ходят в удобных и не сильно выделяющихся вещах. Если у нас такие и есть, то это люди, для которых мода – смысл жизни или хобби.

О белорусах

Белорусы очень дружелюбные люди. По крайней мере, в университете мои студенты и коллеги всегда мне помогут и подскажут по любому вопросу. Белорусы открыты к общению. И это круто!

До приезда в Беларусь я знала, что у вас есть свой родной язык. Но почему-то разговаривает на нем не такое большое количество людей. Из белорусских слов я знаю только «бульба» и «дзякуй».

О планах и что возьмет в США

По программе Фулбрайта я буду в Беларуси до конца мая 2020 года.

Очень хочу объездить и посмотреть всю Беларусь! У вас удивительная природа. Я уже успела побывать в Витебске, Минске и Гродно.

В течение всего времени, что я здесь, планирую собрать много рецептов, чтобы научиться по ним готовить различные белорусские блюда, а потом у себя в Америке удивлять родных и друзей.

РЕКЛАМА

После окончания образовательной программы я обязательно хочу вернуться в Беларусь. Тут живут очень дружелюбные и милые люди. Здесь очень комфортно и приятно находиться. Эту поездку и этот опыт, что я получу здесь, запомню на всю жизнь.

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен

Самое популярное

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница США – 21-летняя Кендал Карстенс – с начала учебного года преподает английский язык в Барановичском госуниверситете. Девушка рассказала Intex-press, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Боты, автозаки и коты. Что было на «Деловом интернете-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика