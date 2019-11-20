Преподаватель из Америки рассказала, как ей работается в БарГУ и живется в Барановичах. «Научилась готовить сырники и драники»

О том, как попала в Беларусь

Я родилась в штате Флорида. Учусь в университетском колледже Вашингтона по специальности международные отношения.

В Беларусь я попала по образовательному обмену – программе Фулбрайта, которая способствует укреплению культурно-академических связей между гражданами США и других стран. Это мой первый визит в вашу страну.

Я выбрала Беларусь, так как очень хотела поработать в русскоговорящей стране. На такой выбор меня вдохновили занятия по русскому языку в моем колледже с преподавателем из Санкт-Петербурга. Русский я изучала последние два года перед приездом сюда.

РЕКЛАМА

Для меня это интересный опыт. Это возможность выйти из зоны комфорта, провести время в другой стране, познакомиться с новыми людьми и попрактиковать мой русский.

По правилам программы у меня была возможность выбрать страну, в которую я хочу поехать. А город, куда меня трудоустроят, определяло посольство. Так я оказалась в Барановичах.

Кроме Барановичского университета я веду бесплатные занятия в библиотеке (имени Тавлая. – Авт.). Эту инициативу мне предложило посольство США, и я с радостью ее поддержала. Моя цель – научить своих учеников английскому языку, а также рассказать о культуре и традициях моего народа.

Фото из личного архива Кендал Карстенс

О Барановичах

Я уже успела полюбить Барановичи как свой родной город. Он, кстати, такой же уютный и комфортный, как и мой пригород Вашингтона. Мне очень нравятся ваши парки. Также я люблю ваш центр – с фонтаном и красивой аллеей к церкви. Гулять по этим местам в одиночестве и наслаждаться природой для меня большое удовольствие.

Живу я в квартире, которую снимаю. Мне предложили общежитие, но в квартире мне комфортнее. Я люблю бывать в одиночестве.

РЕКЛАМА

Что меня удивило, так это развитая инфраструктура и транспортное сообщение. Там, где я живу, в пригороде Вашингтона, только одна длинная дорога, вдоль которой располагаются магазины. И в большинстве случаев жители должны самостоятельно добираться куда-то на своем транспорте.

Заметила, что у вас, к сожалению, немного достопримечательностей и памятников.

Я успела посетить музей железнодорожной техники и аптеку-музей. Мне очень понравилось.

Фото из личного архива Кендал Карстенс

О еде

По моему мнению, в Барановичах не так много мест, где можно заказать национальные блюда. Но по рекомендациям своих студентов и друзей в вашем университете я попробовала барановичские лодочки и сходила в «Осьминожку». Это, конечно, прекрасно.

Еще ученики и коллеги поделились со мной рецептами, с помощью которых я с удовольствием готовлю дома. Уже научилась готовить сырники и драники.

Кстати, я заметила, что у вас очень много картошки! Из нее вы делаете огромное количество различных блюд.

В Барановичах не так много фастфуда, и я считаю, что это хорошо, так как можно вести более здоровый образ жизни.

Не скажу, что мне здесь чего-то очень не хватает, но, например, тосты с авокадо, которые я ела каждое утро дома, в Барановичах не сильно популярная вещь и многих удивляет.

У вас мало заведений с едой разных культур и стран. Может, это связано с тем, что в США живет больше людей разных национальностей. И иногда мне не хватает той же мексиканской еды, например.

О студентах

Белорусские и американские студенты имеют много общего: стремятся к знаниям и саморазвитию, хотят найти достойную работу и ищут лучшей жизни.

Есть различие в том, как молодые люди проводят время после учебы. Американские студенты стремятся больше времени проводить на природе, а барановичская молодежь стремится в центр города и развлекательные заведения.

Заметила, что практически все барановичские студенты и студентки выглядят очень стильно и модно. Когда пришла в первый раз в университет, я сказала себе: «Боже мой!», потому что в Америке студенты обычно ходят в удобных и не сильно выделяющихся вещах. Если у нас такие и есть, то это люди, для которых мода – смысл жизни или хобби.

О белорусах

Белорусы очень дружелюбные люди. По крайней мере, в университете мои студенты и коллеги всегда мне помогут и подскажут по любому вопросу. Белорусы открыты к общению. И это круто!

До приезда в Беларусь я знала, что у вас есть свой родной язык. Но почему-то разговаривает на нем не такое большое количество людей. Из белорусских слов я знаю только «бульба» и «дзякуй».

О планах и что возьмет в США

По программе Фулбрайта я буду в Беларуси до конца мая 2020 года.

Очень хочу объездить и посмотреть всю Беларусь! У вас удивительная природа. Я уже успела побывать в Витебске, Минске и Гродно.

В течение всего времени, что я здесь, планирую собрать много рецептов, чтобы научиться по ним готовить различные белорусские блюда, а потом у себя в Америке удивлять родных и друзей.

РЕКЛАМА

После окончания образовательной программы я обязательно хочу вернуться в Беларусь. Тут живут очень дружелюбные и милые люди. Здесь очень комфортно и приятно находиться. Эту поездку и этот опыт, что я получу здесь, запомню на всю жизнь.