Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 27 ноября, депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год.

В следующем году бюджетная политика будет направлена на сбалансированность республиканского и местных бюджетов, усиление социальной ориентированности расходов. Одной из задач выступает обеспечение соотношения зарплаты работников бюджетной сферы к зарплате по экономике в целом на уровне не менее 80%.

Проект бюджета на 2020 год сформировался исходя из базового сценария экономического развития, согласно которому темп рост ВВП составляет 101,9%, среднегодовой инфляции – 105%, ставка рефинансирования – 9,5%, цена на нефть URALS – $60 за баррель, переработка импортной российской нефти в объёме 18 млн тонн.

На будущий год доходы бюджета сформированы в сумме 24,4 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом они снизились на 0,3%.

Доходы рассчитаны с учетом потерь от налогового маневра. Прогнозируется, что общий объем потерь доходов бюджета в 2020 году сложится на уровне 1,9 млрд рублей. На расходы выделена сумма в 25,4 млрд рублей, или 111,4% к ожидаемому исполнению текущего года.

Проект бюджета сформирован с дефицитом в 995,1 млн руб. Однако на зарплаты бюджетников дополнительно выделят 1,8 млрд рублей.

Теперь проект бюджета рассмотрит Совет Республики.