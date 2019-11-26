Покупатели «Евроопта» смогут оплачивать покупки с помощью смартфона по QR-коду

Источник материала: Новости Волковыска

«Евроопт» стал первой торговой сетью в Беларуси, приступившей к использованию технологии по оплате покупок с помощью мобильного телефона по QR-коду, сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о новейшей разработке Smart Pay белорусской группы компаний «БИСМАРТ». Тестовая операция была проведена 26 ноября 2019г. на кассе минского гипермаркета на улице Монтажников, 2.

Планируется, что в январе 2020 года (после завершения периода опытно-промышленной эксплуатации) «Евроопт» сможет предложить новый способ оплаты покупателям. На первом этапе воспользоваться им смогут клиенты ОАО «Статусбанк», а в дальнейшем и клиенты других банков.

Оплату покупок можно совершить через мобильное приложение на смартфоне, используя денежные средства со своих банковских счетов.

— В основу работы положена технология разбиения транзакции на отдельные, не связанные между собой логические части, каждая из которых сама по себе ничего не значит, поэтому, даже получив доступ к данным мобильного телефона, злоумышленник не сможет нанести ущерб пользователю, — подчеркнул директор компании «БИСМАРТ» Роман Сущинский.

Вместо денежных средств – телефон

В компании отмечают, что покупателю в перспективе не нужны будут карточки банка или систем лояльности – достаточно будет взять с собой в магазин личный смартфон любого производителя, в том числе недорогие модели, без NFC модуля.

Процесс оплаты покупок с помощью мобильного телефона по QR-коду состоит из нескольких действий: Покупатель сообщает кассиру о желании оплатить покупки QR-платежом, и кассир активирует новый способ оплаты. Покупатель открывает приложение на смартфоне, на которое приходит уникальный QR-код. Остается приложить телефон к сканеру и подтвердить оплату. В приложение покупателя приходит электронный чек. Комиссий или скрытых платежей для покупателя нет.

Процесс оплаты покупок по QR-коду очень прост: прикладываешь свой смартфон к сканеру, подтверждаешь действие и получаешь электронный чек в приложении!

Новый сервис QR-платежей призван повысить для клиента удобство использования банковских продуктов, в том числе совершать платежи без использования карты или наличных средств.

Платежи с использованием QR-кода получили огромную популярность во всем мире и начинают развиваться в Беларуси. Так, в Китае они практически вытеснили банковские карты и наличные деньги.

Преимущество предложенной технологии в прозрачности системы для клиента. Покупателю не нужно совершать дополнительных действий, заводя электронный кошелек и перечисляя туда деньги.

Технология позволяет напрямую обратиться в банк, в котором обслуживается клиент, за необходимой для оплаты суммой. При этом покупатель все так же свободно продолжает пользоваться своим счетом без необходимости замораживать деньги в каких-то новых системах.

— С наращиванием доли смарт-платежей, то есть платежей телефоном по QR-коду, ритейлеры будут иметь возможность снизить стоимость услуги эквайринга. Сегодня значимая часть стоимости этой услуги перечисляется в пользу международных платежных систем, таким образом происходит отток валюты из страны. Сокращая свои расходы, торговля будет иметь возможность и снижения цен для покупателей. С другой стороны, можно говорить и о снижении зависимости Беларуси от международных платежных систем в проведении платежей на локальном рынке, — прокомментировал событие генеральный директор торговой сети «Евроопт» Андрей Зубков.