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Золотая коллекция Новицкого: по этим фразам вы наверняка будете скучать

27.11.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кажется, эпоха Владимира Новицкого на спортивном телевидении подошла к концу.

Золотая коллекция Новицкого: по этим фразам вы наверняка будете скучать
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Мэтр по собственному желанию покинул БГТРК и вышел на пенсию, хотя мог это сделать еще пять лет назад.

Без голоса Новицкого сложно представить трансляции на «Беларусь 5», пусть даже в последнее время Мэтра по телевизору мы слышали редко. 

За годы работы на ТВ комментатор успел обзавестись фразами, которые от многократного повторения стали узнаваемыми до культовости. Не верится, что больше мы их не услышим во время трансляций.
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Кажется, эпоха Владимира Новицкого на спортивном телевидении подошла к концу.
 
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