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Минфин о госдолге, МВФ и экономике: никаких сюрпризов в 2020 не ожидаем
Источник материала: Myfin
— Наши партнеры из МВФ однозначно хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на оказание этих услуг и сокращение бюджетной поддержки. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий, и перспектив того, что придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу, — сказал Ермолович.
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фото: Myfin.by — Наши партнеры из МВФ однозначно хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение...
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