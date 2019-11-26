Минфин о госдолге, МВФ и экономике: никаких сюрпризов в 2020 не ожидаем

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— Наши партнеры из МВФ однозначно хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на оказание этих услуг и сокращение бюджетной поддержки. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий, и перспектив того, что придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу, — сказал Ермолович.