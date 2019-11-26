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Быстрый и легкий. Капотный МАЗ отправился на «Дакар» в Саудовскую Аравию

27.11.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде «Дакар-2020», который в этот раз пройдет по территории Саудовской Аравии. Впервые во всемирно известном марафоне примет участие капотный МАЗ, вместе с ним поедут еще две «боевые машины». Сегодня автомобили выехали из Минска, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».

«Дакар» перемещается из Южной Америки на Аравийский полуостров. Гонщикам предстоит преодолеть почти 8 тыс. км, из них более половины придется на спецучастки. По пути будут встречаться песчаные трассы и участки с дюнами, ожидаются и опасные каменистые отрезки. Для большинства команд новый маршрут станет большим сюрпризом, но от этого гонка станет более напряженной и захватывающей.

Беларусь выставила на ралли-рейд сразу три экипажа. Среди них — капотный МАЗ, который блистал в течение года: стал самым быстрым на гонке в Марокко и хорошо показал себя на «Шелковом пути», когда лидировал большую часть ралли. Перед «Дакаром» автомобиль доработали, повысили надежность конструкций. Два других пилота будут управлять бескапотными грузовиками, которые также усовершенствовали. На одном из них теперь стоит автоматическая коробка передач.

Составы экипажей слегка изменились. Лидер команды Сергей Вязович поедет на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко. Пилот Александр Василевский отправится в путь со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Виталием Мурылевым. Еще один экипаж поведет «на автомате» Алексей Вишневский, которому составят компанию штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Белорусская команда планирует бороться за первые места в классе грузовиков. Последние гонки показали, что спортивные МАЗы могут выступать серьезными соперниками. Участие в гонке такой сложности — это еще и возможность проверить на прочность конструкции и агрегаты автомобилей. Тем более что спортивные МАЗы на 85% состоят из серийных комплектующих. Многие базовые узлы, в том числе кабины и мосты, изготовлены в Беларуси. Все инженерные задумки после «боевых» испытаний находят отражение в конвейерном производстве. Следовательно, «Дакар» — это дополнительный тест на надежность автотехники МАЗ.

Конкуренцию команде «МАЗ-СПОРТавто» составят лучшие гонщики планеты. Один только КамАЗ привезет на ралли четыре экипажа. К сожалению, из-за проблем с позвоночником гонку пропустит титулованный пилот Жерар де Рой.

Ралли-рейд «Дакар-2020» начнется 5 января в Джидде, а завершится 17 января в Киддии. Гонщикам предстоит преодолеть 7,8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков. В марафоне примут участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков. Как ожидается, основными препятствиями на пути станут пески и дюны.

 
Теги: Минск
 
 
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Ралли-рейд «Дакар-2020» начнется 5 января в Джидде, а завершится 17 января в Киддии. Гонщикам предстоит преодолеть 7,8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков.
 
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