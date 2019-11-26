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Быстрый и легкий. Капотный МАЗ отправился на «Дакар» в Саудовскую Аравию
Источник материала: Tut.by
Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде «Дакар-2020», который в этот раз пройдет по территории Саудовской Аравии. Впервые во всемирно известном марафоне примет участие капотный МАЗ, вместе с ним поедут еще две «боевые машины». Сегодня автомобили выехали из Минска, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».
«Дакар» перемещается из Южной Америки на Аравийский полуостров. Гонщикам предстоит преодолеть почти 8 тыс. км, из них более половины придется на спецучастки. По пути будут встречаться песчаные трассы и участки с дюнами, ожидаются и опасные каменистые отрезки. Для большинства команд новый маршрут станет большим сюрпризом, но от этого гонка станет более напряженной и захватывающей.
Беларусь выставила на ралли-рейд сразу три экипажа. Среди них — капотный МАЗ, который блистал в течение года:
Составы экипажей слегка изменились. Лидер команды Сергей Вязович поедет на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко. Пилот Александр Василевский отправится в путь со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Виталием Мурылевым. Еще один экипаж поведет «на автомате» Алексей Вишневский, которому составят компанию штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.
Белорусская команда планирует бороться за первые места в классе грузовиков. Последние гонки показали, что спортивные МАЗы могут выступать серьезными соперниками. Участие в гонке такой сложности — это еще и возможность проверить на прочность конструкции и агрегаты автомобилей. Тем более что спортивные МАЗы на 85% состоят из серийных комплектующих. Многие базовые узлы, в том числе кабины и мосты, изготовлены в Беларуси. Все инженерные задумки после «боевых» испытаний находят отражение в конвейерном производстве. Следовательно, «Дакар» — это дополнительный тест на надежность автотехники МАЗ.
Конкуренцию команде «МАЗ-СПОРТавто» составят лучшие гонщики планеты. Один только КамАЗ привезет на ралли четыре экипажа. К сожалению, из-за проблем с позвоночником гонку пропустит титулованный пилот Жерар де Рой.
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Ралли-рейд «Дакар-2020» начнется 5 января в Джидде, а завершится 17 января в Киддии. Гонщикам предстоит преодолеть 7,8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков.
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