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Только не плитка: свежие идеи оформления кухонного фартука. Смотрите, как выглядят медь и дерево
Источник материала: Tut.by
Кто сказал, что плитка — незаменимый материал для кухонного фартука? Дизайнеры наглядно демонстрируют, что существуют достойные, стильные и практичные альтернативные варианты. Смотрите, какие есть в обзоре
Грифельная краска
Идея для творческих натур, добавляющая кухонному фартуку новый функционал. Рецепты блюд, послания домочадцам, рисунки — грифельная краска открывает простор для практичного (и не только) использования. Кроме того, такое покрытие довольно простое в уходе.
Кирпич
Популярность индустриальной эстетики и стиля лофт сделала кирпич и его имитации распространенным отделочным материалом. Такой фартук — смелое, яркое решение, однако в зоне плиты и раковины все же стоит сочетать его с закаленным стеклом, иначе могут возникнуть сложности с поддержанием кухни в чистоте.
Обои
Казалось бы, не самое практичное и очевидное решение для кухонного фартука. Однако в сочетании со стеклом такая отделка становится оригинальной, функциональной — и открывает простор новым дизайнерским решениям.
Мозаика
Равноценная замена для тех, кто не готов отойти слишком далеко от плиточного фартука. Мозаика — менее избитый вариант отделки, однако столь же практичный. И хотя итоговая цена такого фартука выйдет выше по сравнению с плиткой, зато результат порадует изысканностью и утонченностью.
Дерево
Для кухонного фартука используют дерево в самых разных вариантах: шпон, деревянная вагонка, специальные стеновые панели. Материал прекрасно сочетается со многими другими, добавляет интерьеру кухни природный шарм, гармонично вписывается в большинство стилей.
Бетон
Решение, привлекающее своей экономичностью и брутальностью. Бетонный фартук можно покрыть влагостойкой грунтовкой, закрыть стеклом, нанести на стену узор.
Камень
Вариант, значительно превосходящий плиточный фартук по практичности и декоративным свойствам, однако довольно дорогостоящий. Особенно если использовать натуральный материал, слэбы, каменный шпон.
Одним из самых распространенных вариантов каменного фартука остается мрамор — статусный материал с выраженной узнаваемой текстурой.
В последнее время многие обращают свое внимание на травертин: он покорил аудиторию стильной декоративной фактурой, многообразием расцветок и всеми основными преимуществами натурального камня. Минус — высокая цена материала.
Для любителей всего прочного, дорогого, статусного подойдет фартук из кварцита. Эта крепкая и прочная горная порода отличается выдающимися декоративными качествами, потрясающей долговечностью и — увы и ах! — впечатляющей стоимостью.
Искусственный акриловый камень — более бюджетный (по сравнению с натуральным камнем) вариант отделки кухонного фартука, поражающий разнообразием цветов и узоров. Обладает достаточной прочностью, долговечностью и довольно впечатляющими эстетическими качествами.
Стекло
Закаленное стекло совершенно не обязательно сочетать с другими материалами: само по себе оно может стать прекрасной заменой привычному кухонному фартуку из плитки. Разнообразие цветов, матовые и глянцевые варианты, ну и, конечно, упомянутая выше возможность комбинировать с массой других покрытий делают такой фартук практически идеальным и универсальным решением.
Металл
Жаропрочный, влагостойкий, не слишком сложный в уходе — кажется, металл можно назвать невероятно практичной заменой плиточному фартуку. Минус — увы, далеко не в каждом интерьере стилистически такое покрытие будет уместно. На фото пример удачного использования листовой меди.
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Дизайнеры наглядно демонстрируют, что существуют достойные, стильные и практичные альтернативы плитке.
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