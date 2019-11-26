Только не плитка: свежие идеи оформления кухонного фартука. Смотрите, как выглядят медь и дерево

Источник материала: Tut.by

Кто сказал, что плитка — незаменимый материал для кухонного фартука? Дизайнеры наглядно демонстрируют, что существуют достойные, стильные и практичные альтернативные варианты. Смотрите, какие есть в обзоре ресурса inmyroom.ru.

Грифельная краска

Идея для творческих натур, добавляющая кухонному фартуку новый функционал. Рецепты блюд, послания домочадцам, рисунки — грифельная краска открывает простор для практичного (и не только) использования. Кроме того, такое покрытие довольно простое в уходе.

Фото: www.inmyroom.ru

Кирпич

Популярность индустриальной эстетики и стиля лофт сделала кирпич и его имитации распространенным отделочным материалом. Такой фартук — смелое, яркое решение, однако в зоне плиты и раковины все же стоит сочетать его с закаленным стеклом, иначе могут возникнуть сложности с поддержанием кухни в чистоте.



Фото: www.inmyroom.ru

Обои

Казалось бы, не самое практичное и очевидное решение для кухонного фартука. Однако в сочетании со стеклом такая отделка становится оригинальной, функциональной — и открывает простор новым дизайнерским решениям.

Фото: www.inmyroom.ru

Фото: www.inmyroom.ru

Мозаика

Равноценная замена для тех, кто не готов отойти слишком далеко от плиточного фартука. Мозаика — менее избитый вариант отделки, однако столь же практичный. И хотя итоговая цена такого фартука выйдет выше по сравнению с плиткой, зато результат порадует изысканностью и утонченностью.

Фото: www.inmyroom.ru

Фото: www.inmyroom.ru

Дерево

Для кухонного фартука используют дерево в самых разных вариантах: шпон, деревянная вагонка, специальные стеновые панели. Материал прекрасно сочетается со многими другими, добавляет интерьеру кухни природный шарм, гармонично вписывается в большинство стилей.



Для создания определенного настроения в интерьере можно использовать для фартука винтажное или искусственно состаренное дерево, старые амбарные доски.

Фото: www.inmyroom.ru

Фото: www.inmyroom.ru

Бетон

Решение, привлекающее своей экономичностью и брутальностью. Бетонный фартук можно покрыть влагостойкой грунтовкой, закрыть стеклом, нанести на стену узор.

Фото: www.inmyroom.ru

Камень

Вариант, значительно превосходящий плиточный фартук по практичности и декоративным свойствам, однако довольно дорогостоящий. Особенно если использовать натуральный материал, слэбы, каменный шпон.

Фото: www.inmyroom.ru

Одним из самых распространенных вариантов каменного фартука остается мрамор — статусный материал с выраженной узнаваемой текстурой.

В последнее время многие обращают свое внимание на травертин: он покорил аудиторию стильной декоративной фактурой, многообразием расцветок и всеми основными преимуществами натурального камня. Минус — высокая цена материала.

Для любителей всего прочного, дорогого, статусного подойдет фартук из кварцита. Эта крепкая и прочная горная порода отличается выдающимися декоративными качествами, потрясающей долговечностью и — увы и ах! — впечатляющей стоимостью.

Фото: www.inmyroom.ru

Искусственный акриловый камень — более бюджетный (по сравнению с натуральным камнем) вариант отделки кухонного фартука, поражающий разнообразием цветов и узоров. Обладает достаточной прочностью, долговечностью и довольно впечатляющими эстетическими качествами.

Стекло

Закаленное стекло совершенно не обязательно сочетать с другими материалами: само по себе оно может стать прекрасной заменой привычному кухонному фартуку из плитки. Разнообразие цветов, матовые и глянцевые варианты, ну и, конечно, упомянутая выше возможность комбинировать с массой других покрытий делают такой фартук практически идеальным и универсальным решением.

Фото: www.inmyroom.ru

Металл

Жаропрочный, влагостойкий, не слишком сложный в уходе — кажется, металл можно назвать невероятно практичной заменой плиточному фартуку. Минус — увы, далеко не в каждом интерьере стилистически такое покрытие будет уместно. На фото пример удачного использования листовой меди.