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В Беларуси выпустили два новых сорта крафтовых сыров

27.11.2019 13:22 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Производитель крафтовых «Сыров из Александрии» вывел на рынок два новых сорта – «Рубиновый» и «Изумрудный». Они созревают четыре месяца и фасуются в модном сейчас формате флоупак весом по 250 граммов. «Савушкин продукт» уже представил новинки в супермаркетах.

Производство крафтовых сыров запущено в сентябре в поселке Копысь Оршанского района. Новым направлением занимается дочерняя организация молочного холдинга – ООО «Савушкин-Орша». Крафтовые сыры создаются вручную по классическим рецептам и выдерживаются по вековым стандартам европейских мастеров.

Первыми крафтовыми сырами стали «Янтарный» и «Жемчужный». Теперь же линейка пополнилась новыми сортами, которые созревают в два раза дольше. «Рубиновый» и «Изумрудный» сыры производят из цельного молока с добавлением особых ферментов. Технологам удалось добиться насыщенного и пикантного вкуса, свойственного известным итальянским и голландским сырам.

«Новые сорта вносят большее разнообразие на рынке эксклюзивных сыров. У них большой период созревания, что позволяет добиться яркого вкуса и приятной консистенции. Во многом они напоминают известные европейские сыры с благородной родословной, но обладают уникальными нотками. Мы рассчитываем, что с их появлением все больше истинных гурманов перейдет на сыры белорусского производства», – поясняют в компании «Савушкин продукт».

Жирность новинок варьируется от 50% до 60%.

Все крафтовые сыры теперь фасуют в единой упаковке флоупак весом 250 граммов. Она хорошо сохраняет вкус продукта и удобна для правильной нарезки тонкими ломтиками.

«Сыры из Александрии» выпускают маленькими партиями из собственного сырья. При производстве не используются консерванты и красители. В магазинах новинки представлены в сырных витринах вместе с дорогими европейскими сортами.

 
 
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Производитель крафтовых «Сыров из Александрии» вывел на рынок два новых сорта – «Рубиновый» и «Изумрудный». Они созревают четыре месяца и фасуются в модном...
 
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