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После концерта Дорна все поедут на Зыбицкую. Узнали почему

27.11.2019 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После концерта Ивана Дорна в Prime Hall 28 ноября пройдет официальная вечеринка с участием музыканта. Афтепати состоится в минском гастробаре «Правда», где Дорн сыграет диджей-сет.

Гастробар «Правда». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сразу после концерта Дорна фанаты музыканта могут отправляться прямиком на Зыбицкую, 4. Музыкант отыграет диджей-сет в гастробаре «Правда». Вход на само мероприятие стоит 30 рублей (это с учетом комплимента от бармена). Если надумаете занять место за столиком, нужно предварительно его забронировать, написав в директ профиля бара в Instagram. В таком случае депозит на одну персону составит 100 рублей, то есть вы должны будете заказать еды и напитков на эту сумму. В заведение пустят тех, кому больше 21 года.

Отметим, что после минского концерта в 2017 году Дорн уже становился за диджейский пульт в баре «Банки-Бутылки» (у него те же владельцы, что и у «Правды»). В интервью AFISHA.TUT.BY музыкант признался, что тогда они с командой немало выпили.

Что: афтепати в гастробаре «Правда»

Когда: 28 ноября, 22.00

Где: гастробар «»

Сколько: от 30 рублей

Если вы еще не брали билет на концерт Ивана Дорна, сделать это можно сейчас: несколько десятков квитков еще в продаже.

Хочу билет

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Теги: Минск
 
 
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Официальная афтепати Ивана Дорна пройдет 28 ноября в минском гастробаре «Правда». В заведение пустят тех, кому больше 21 года.
 
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