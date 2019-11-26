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После концерта Дорна все поедут на Зыбицкую. Узнали почему
Источник материала: Tut.by
После концерта Ивана Дорна в Prime Hall 28 ноября пройдет
Сразу после
Отметим, что после минского концерта в 2017 году Дорн уже становился за диджейский пульт в баре «Банки-Бутылки» (у него те же владельцы, что и у «Правды»). В
Если вы еще не брали билет на концерт Ивана Дорна, сделать это можно сейчас: несколько десятков квитков еще в продаже.
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Официальная афтепати Ивана Дорна пройдет 28 ноября в минском гастробаре «Правда». В заведение пустят тех, кому больше 21 года.
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