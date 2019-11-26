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Совместные производства и взаимные поставки. Чем экономики Беларуси и Кыргызстана интересны друг другу

27.11.2019 13:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре внимания в эти дни будут двусторонние отношения Беларуси и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты отмечают позитивную динамику в их развитии. Об этом сами за себя говорят и цифры товарооборота.

По итогам 2017 и 2018 годов он составил свыше 130 миллионов долларов. Сейчас стороны изучают новые точки экономического роста. Речь идет о создании совместных производств.

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Совместные производства и взаимные поставки. Чем экономики Беларуси и Кыргызстана интересны друг другу

Андрей Страчко, посол Беларуси в Кыргызстане:
Сборка трансформаторов здесь, в Кыргызстане. Для них эта тема очень актуальна – трансформаторы необходимы. Поэтому это тоже будет обсуждаться на комиссии.

Второй интересный проект – это сборка белорусских лифтов на базе «Бишкеклифта». Мы также планируем показать им и в рамках комиссии, и в рамках визита мэрии города Бишкека наши «Белкоммунмаш», МАЗ. Потому что для их города актуальна проблема новой пассажирской техники. Это новые комфортабельные автобусы и троллейбусы.

По улицам Бишкека уже курсирует белорусский пассажирский транспорт. Тендер на поставку в 2018 году выиграли минские производители. Ее выбрали за качество и дизайн. Основные экспортные позиции Беларуси в Кыргызстане – продукты питания и техника. Импортируем из Кыргыстана сухофрукты, автомобильные принадлежности.

Совместные производства и взаимные поставки. Чем экономики Беларуси и Кыргызстана интересны друг другу

Люди в материале: Андрей Страчко
 
 
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Новости Беларуси. В центре внимания в эти дни будут двусторонние отношения Беларуси и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты отмечают...
 
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